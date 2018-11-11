一人分飾多角趕場找韓導 「臨演」髮蠟哥坦承：就是我

國民黨高雄市長候選人韓國瑜10日又被網友和立委爆出在活動中找「臨演」，而他是網路直播主「髮蠟哥」，9日在高雄受訪時自稱老車自救會會員，隔天跑去雲林，又變身向韓國瑜下跪陳情的高麗菜農。（圖擷取自「只是堵藍」臉書）

2018-11-11 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜10日又被網友爆出，在活動中找「臨演」，而且還是同一人，而這名「臨演」9日在高雄受訪自稱是老車自救會會員，沒想到隔天跑到雲林，就變成向韓國瑜下跪陳情的高麗菜農。而這名「臨演」遭網友起底是直播網紅「髮蠟哥」，對於遭質疑一人分飾多角，他大方坦承就是他。

「只是堵藍」臉書粉絲團PO出一張比對圖指出，9日新聞台播出的韓國瑜高雄林園掃街影片中，自稱是「老車自救會」的受訪者，和10日在雲林捧著一顆高麗菜、向韓國瑜下跪的「菜農」，根本就是同一個人。

「只是堵藍」大酸，「韓導請的臨演真tmd不敬業，隨便就被揭穿了」，還透露上次823水災「髮蠟哥」也曾現身演出；綠委王定宇痛批，「（韓國瑜）背後資源如此龐大，怎麼省到演員重複呢？」簡直是「把新聞當戲劇導演」；綠委段宜康也諷刺，「下次可不可以不要找這麼好認的人來演呀？台灣那麼多模特兒經紀公司，臨演和特約名冊，隨便找也有！」

據《蘋果日報》報導，對此，「髮蠟哥」大方坦承全部都是他，還稱自己沒有屬於哪一個黨派，認為這些行為只是在替農民發聲，這哪裡有錯？「髮蠟哥」還說，自己從事帆布行業，有很多台吊車，身分也是老車車主，對於被王定宇質疑，他則說，願意和王在網路公開辯論，「但網路的批評則是公道自在人心」。