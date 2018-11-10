關埔造勢晚會人潮擠爆！府院連線力挺林智堅

林智堅今晚在擁有廣大竹科人口的東區慈雲夜市舉辦「挺明日新竹晚會」，參加人潮從會場溢到馬路上，創下關埔地區選舉造勢場合歷年來記錄，凍蒜聲震懾東區夜空。（林智堅競選總部提供）

2018-11-10 21:43

〔記者王駿杰／新竹報導〕選舉逐漸白熱化，尋求連任的民進黨新竹市長林智堅今晚在擁有廣大竹科人口的東區慈雲夜市舉辦「挺明日新竹晚會」，邀來總統蔡英文、行政院長賴清德、立法委員柯建銘採府院連線拉抬聲勢，參加人潮從會場溢到馬路上，創下關埔地區選舉造勢場合歷年來記錄，凍蒜聲震懾東區夜空。

「一定要為明日新竹、讓會做事的市長高票連任。」賴清德率先為林智堅讚聲，他說，自己當過台南市長，一個年輕人要治理竹市非常不簡單，林智堅用生命做市長，短短4年時間就改變竹市，像是透過與聯發科合作，將荒廢已久的世博台灣館變為兒童探索館，化腐朽為神奇，同時也將過去中油儲油槽點石成金，變成未來竹科X計畫，行政院絕對大力支持。

「選對人、會做事，4年改變一座城市。」林智堅說，他每一天不眠不休拚市政，用生命當市長，如今改變已經實現、政績就是政見，也是選擇市長唯一的標準，新竹市4年前後差異，民眾有目共睹，如路平專案、火車站百年風華再現、新竹公園與動物園、新竹漁人碼頭等，未來，包括大車站計畫、大新竹輕軌、微笑水岸等，這些建設都希望中央地方攜手合作，讓竹市建設持續、改變延續。

林智堅說，最近掃街時聽到民眾說「一定穩的、不差我這一票」，他覺得很害怕，若每個人都這麼想，他就會高票落選，不要忘記4年前他僅以1014票勝選，希望民眾能集中選票，幫助他連任，讓竹市成為台灣典範城市，登上世界舞台。

蔡英文說，越接近投票日，各種抹黑、假消息滿天飛，甚至影響到家人，對於這種選舉奧步，實在不捨，但改革不能走回頭路，絕不能讓敗壞選風的人得逞，呼籲民眾用選票、還給認真做事的人公道。