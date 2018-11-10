鄭朝方選前掃街第一彈 「有神同行」

行政院長賴清德（右）今天下午陪民進黨新竹縣長候選人鄭朝方（左）車隊遊街拜票。（記者黃美珠攝）

2018-11-10 19:51

〔記者黃美珠／竹縣報導〕距離大選剩不到半個月，民進黨新竹縣長候選人鄭朝方今天下午啟動選前掃街造勢第一彈，近4點從新豐鄉、爭取連任的同黨縣議員吳傳地競選總部成立大會現場出發，一路由人稱「賴神」的行政院長賴清德陪同，往他的竹北競選總部而去，沿街不斷向新竹縣鄉親、路人揮手催票，途經竹北鳳岡路旁的五賢宮，賴神還陪同他進入參拜祈求勝選，並向鄉親當面喊話、懇託賜票。

賴清德說，他到五賢宮參拜，第一祈求國泰民安，風調雨順，其次求新竹平安順利，另外還祈求大家都能支持鄭朝方、以及所有在場的參選者都能順利高票當選。

賴清德說，鄭朝方在所有新竹縣長候選人中有三大優勢，分別是：年輕有活力，對新竹縣有新的方向。明明是個有前途的藝術家，卻願意回鄉建設新竹，讓更多年輕人可以回到新竹，一起為新竹努力。

其次，以他當過台南市長、現為行政院長，又曾任立委的經驗來看，鄭朝方所提的政見藍圖，是目前所有縣長候選人中最具體可行的，大家支持他，新竹縣一定可以大幅發展。

至於鄭朝方的第三個優勢，就是鄭朝方在地有竹北市長何淦銘和基層里長們的支持，還有中央力挺。賴清德說，他今天到新竹縣陪鄭朝方掃街、參拜，就是用具體的行動支持鄭朝方。

未來對鄭朝方所提政見藍圖，或是何淦銘所提的頭前溪水環境跟新竹市串連的建設案等，賴清德說，他站在五賢宮「朱吳清三府」千歲的前面跟鄉親說：「是不可能跳票的！」

鄭朝方說，這次的縣長選舉是一場「信任投票」。3個候選人所開出的政見，一定要來向中央爭取建設經費才行，因為以交通建設為例，經費動輒要上億或是上百億元。現在有一個候選人在中央連一席立委都沒有，根本就沒辦法爭取經費。還有很多的福利政見，大家要選一個說到做到的人。

鄭朝方隨後話鋒一轉抨擊說，過去把我們的福利一筆一筆削掉的，這樣的候選人沒有誠信，到選前才說要恢復，讓人沒辦法接受。

鄭朝方說，這次的信任投票，他懇請鄉親讓他來替大家做事，讓說到做到的人把新竹縣的建設還有福利都找回來。幫鄉親把福利沒有漲，地價稅卻漲的公道討回來！

為了爭取勝選，鄭朝方今天一早9點半就把他的「童趣方城市」移師關西第一停車場舉辦，由「蟲蟲馬戲團」表演精彩的節目，吸引當地親子到場欣賞。結束後，原班人馬隨即再趕往湖口公兒5公園加碼演出，目的就在催票，透過小朋友的笑聲抓住家長的心。