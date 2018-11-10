105名律師組「挺燕律師顧問團」 教戰如何防奧步

2018-11-10 18:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕選舉進入倒數，為避免奧步出現，「挺燕律師顧問團」今天（10日）在國民黨台中市長候選人盧秀燕競選總部召開反奧步記者會，指出目前打擊盧秀燕的可能奧步有14種，還可能有1100步、甚至更多；盧秀燕說，她過去都是正面選舉，現在也是正面選舉，但為了防奧步，面對有意破壞，不會沉默。

立委吳志揚、律師王俊文、李善植、李怡昕等20多名律師今天代表出席記者會，公布有105名律師加入「挺燕律師顧問團」，總部還邀請前台南市警察局長陳子敬等深諳選舉爭議的警界退休人員，加入「防奧步、顧民主」活動行列。

律師李善植說，從過去選舉的歷史可見到，很多選舉在最後關頭因對手出奧步大受影響，但調查最後是根本沒有這回事，但也無法改變結果。

李善植還說，選舉奧步就像台中的空污，不但讓大家看不清台中未來的方向，更可能荼毒你我的未來，所以要注意，要防範。

王俊文律師則公布各界揣測可能出現奧步有抹黑抹黃抹紅無所不抹、花博被破壞以嫁禍對手、反空污遊行故意製造紛爭、爆料團出來假爆料真抹黑、國家重要領導人重病告急、公布抓到黨工抹黑網路帳號等14種。

吳志揚說，最近大家都在討論假新聞，但最嚴重的假新聞，其實是由政府所製造出來的，執政者掌控的行政機器，常常以「偵查不公開」為由，讓人民無從查證，他呼籲選民要堅持到最後一刻，千萬不要鬆弛，以免讓對手有機可趁。

盧秀燕說，台中市在市民的共同努力之下，成為一個美好的城市，一定要守護著民主價值、民主成果，因為得來不易，7次選舉都採正派、正面選舉，今年第8次依然如此，為了防奧步，她有備而來，有這麼多專業的法律界精英協助，面對有意破壞，不會沉默，一定會挺身而出。

相關影音