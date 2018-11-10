北市電視辯論》姚文智質問利用改革的缺口滲入 柯文哲輕輕掠過

2018-11-10 14:55

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長候選人第二場電視辯論會今天下午1時登場，5名候選人首次全員到齊。民進黨台北市長候選人姚文智提問，仍將砲口對向市長柯文哲，批柯利用改革的缺口滲入，賤租救國團劍潭青年活動中心、聲援婦聯會，更爆料指柯今年參選依舊不改2014年的習性，對外宣稱政治獻金關帳，但直到11月2日還在募款，但柯文哲對姚的提問幾乎輕輕掠過，並未正面回應。

辯論會交互詰問階段，姚文智指出，柯市長剛提到政黨政治，當然有其缺點，但它正是台灣民主化的實踐的推手，在民主改革過程扮演關鍵角色。

姚說，今天的問題，是像國民黨丁守中代表威權的國民黨，還在接受婦聯會的捐款；像柯文哲則是利用改革的缺口滲入，不但賤租救國團劍潭青年活動中心，甚至聲援婦聯會，說出「現在好好的，管它以前怎麼樣」的言論。

姚文智更批柯文哲，2014年選舉沒有按照對外宣示關閉政治獻金帳戶，更爆料指柯今年參選依舊不改習性，11月2日還在募款，「今年你關了嗎？繼續說關帳，繼續開放募款」。

丁守中答覆，民進黨根本不承認中華民國、不承認憲法，取得權力後卻把國家公權力當作批鬥工具，挑起兩岸對立，「到現在已經政黨輪替3次，還在講轉型正義」。

丁批民進黨政府，毫不知廉恥以東廠自居，假轉型正義之名，行政黨鬥爭之實，也因為這樣搞台獨、搞鬥爭，造成經濟下滑、台灣被國際邊緣化，呼籲民進黨政府若真正為了台灣好，就不要搞這些東西，期望民進黨作為「中華民國派」。

吳蕚洋則回應，錢本身沒有價值，一個政府要想辦法，讓人民相信，政府最大悲哀是核心價值沒有價值，告誡執政團隊，你們的思維要改變，好好思考自己在說什麼，就像柯文哲說的，選上後要好好發揮正確能量，發揮慈悲心。

李錫錕回覆，慈悲很重要，愛更重要，選市長是解決大問題，不是解決小問題，柯市長剛才提出自己的所作作為，覺得很可惜，領袖是代表困難中的信心，「憑良心說，他們都是我的學弟，如果他們很棒，我也不會站在這裡」。

李說，他還是很失望，所以堅持參選到底，從歷史看來，國家轉捩點不是靠著守成、講究安全，就能帶向大破大立的發展，就像台灣早年強人是蔣經國，難道溫文儒雅能夠帶來發展進步嗎？選行政首長不是選民代，是選個性、選政策。

柯文哲則說，政治要落實在人民生活的每一天，過去還是會發生不盡人意的事情，他還是堅持要找出真相，但他認為，順序是首先解決問題，其次避免再發生，最後才是追究責任。

柯文哲說，救國團及劍潭青年活動中心，自己也是依循這樣的順序處理；柯更援引普悠瑪翻車事件來比喻，他說，事故發生後，要先急救，找出為何翻車，避免以後發生，而不是先羈押司機嚴刑拷問，強調從歷史演進而言，文明發展是愈來愈高尚、進步。