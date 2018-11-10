中國防長揚言不惜開戰 陸委會籲國際：認清中國霸權本質

陸委會表示，北京當局長期貶抑台灣和不斷擴大政軍施壓威嚇，更企圖以武力併吞台灣，是台海和平穩定與兩岸關係發展的最大威脅，台灣人民絕對不會接受，也呼籲國際社會認清中國共產黨的霸權本質。（資料照）

2018-11-10 13:08

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國國防部長魏鳳和在「美中外交與安全對話」表示，如果台灣從中國分裂出去，中國會像美國南北戰爭一樣，不惜一切代價維護主權。陸委會今回擊，北京當局長期在國際場域貶抑台灣和不斷擴大政軍施壓威嚇，更企圖以武力併吞台灣，是台海和平穩定與兩岸關係發展的最大威脅，台灣人民絕對不會接受，也呼籲國際社會認清中國共產黨的霸權本質。

美國和中國第二輪外交與安全對話9日在華府召開，雙方就台灣、南海和人權議題上針鋒相對。中國國防部長魏鳳和說，如果台灣從中國分裂出去，中國會像美國南北戰爭一樣，不惜一切代價維護主權。美國國務卿龐皮歐則說，美國與台灣緊密連結，美國長期以來的「一中政策」沒有改變，也持續關切中國壓迫台灣國際空間的作為。

陸委會表示，中華民國是主權國家，台灣從來不是對岸的一部分。兩岸關係不是美國歷史上的南北關係，中共錯誤比擬完全悖離台海歷史與現實。陸委會強調，中共零和思維是兩岸敵意螺旋上升的推手，北京當局應正視此導致的嚴重後果，並停止不當作為與言論。

陸委會說，感謝美國等國家對台灣政策的支持，也呼籲國際社會認清中國共產黨長期以來蔑視人權、對外侵略擴張的霸權本質不會改變，這是衝擊國際秩序與升高區域緊張的根源。

陸委會強調，台灣作為維護兩岸及區域和平負責任的一方，將堅定捍衛國家主權尊嚴與民主自由價值，並持續和包括美方在內的理念相近國家深化合作，關注中共危害人權、對外霸權擴張的發展，共同維護台海及區域和平穩定。我們也再次正告對岸，以文明理性的溝通來取代武力威嚇，才能真正化解一切分歧。