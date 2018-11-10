自爆壓力大失眠3天 小野：饒過我吧

2018-11-10 12:35

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲行動競選總部「PA PA GO」活動，今天來到第三站「動物園」，由柯文哲競選總幹事小野帶來3段寓言故事。雖然現場不少出遊家庭經過，但可能媒體大陣仗包圍，民眾起先只敢遠觀不敢靠近，不過「扭蛋」成功吸引小朋友目光，最後約有近百位大小朋友上台參與活動。

小野近期因公開力挺民進黨高雄市長候選人陳其邁，引起與論譁然，如今傳出柯陣營要小野謹慎發言，甚至還有支持者要求盡速切割。

小野今會前受訪被問及昨晚出席「PA PA GO」龍山寺場活動，臨時取消上台致詞，是否因競辦認為小野「失言」要先止血？小野對此不願多談，僅說那是他的決定，「很多人希望不要講，還有今天各種狀況...」。

但話才說一半，就被一旁的競選辦公室發言人蔡峻維打斷強調，是因為考量小野的喉嚨不舒服。小野也隨即接話說，自己沒有被下禁口令，選後會跟大家講故事，年輕人很了不起。

面對「會不會擔心影響市長」、「國民黨候選人丁守中近期一直攻擊你」、「近期輔選節奏是否會改變」等提問，小野則是頻頻求饒表示不要這樣，他已經失眠3天，還有高血壓，饒過他吧，謝謝。

媒體追問失眠3天是因為壓力大？小野顧左右言他，反問「不會，你可以想像壓力大嗎？」所以是覺得有點煩？小野說，對，而且自己有高血壓，所以也是蠻小心的。不過或許是心疼小野近日來不斷被外界攻擊，現場還有支持者高喊「小野老師加油」。

對於今天帶來「小刺蝟和兔子王國」、「兩隻毛毛蟲」、「熊讚」等故事，小野表示他一直在講的是台北之所以偉大，在於包容度很高，可以接受異質性，例如兔子王國中有各種顏色兔子共存共榮。

小野說，就像柯市長施政精神，要勇於創新、不要因為怕失敗就不敢嘗試，台北是一個不會有任何歧視，包括同志、弱勢、新住民，都可以容納的城市。