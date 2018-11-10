陳其邁明天旗美大團結造勢 動員超過韓國瑜2倍

2018-11-10 11:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕陳其邁陣營明天下午將於旗山舉辦旗美大團結活動，綠營表示將動員超過韓國瑜美濃場2倍的人數，呼籲「民眾與其滑手機看僵屍帳號，不如到現場或透過電視，看真人說真話。」

陳其邁競選陣營今天由立委劉世芳、競選總協調陳啟昱，出面召開記者會，說明明天旗山大造勢的準備情形。

陳啟昱指出，韓國瑜11月8日在美濃區高美醫專的造勢晚會，操場面積7368平方公尺，號稱湧入3萬人，但陳其邁11月3日在夢時代旁的勞工之夜，場地面積21840平方公尺，面積是高美醫專的3倍大，人數只號稱2萬人，韓陣營明顯澎風。

陳啟昱說，韓國瑜陣營當天動員100輛遊覽車到高美醫專，陳其邁將於11日下午4點，在旗山體育場舉辦旗美大團結造勢活動，因面積是高美醫專的2倍大，當天也要動員200輛遊覽車。

陳啟昱也批說，其實韓國瑜的美濃造勢，集結了大批反年改、反軍改人士，從下午2、3點就到場，他們也相約韓的岡山造勢，也會到場支持。

劉世芳則強調，韓國瑜的美濃造勢晚會，是一場「反年改的歡樂派對」，與農民沒多大關係。

她說，大旗美是一個純樸農村，因此陳其邁明天的旗山造勢，主軸是客家族群，副總統陳建仁將會出席，會有農民出席力挺，主要還是以大旗山地區居民為主，跟中北部下來「反年改」的派對不同。

劉世芳說，明天陳其邁的旗山造勢，旗山金曲歌王許富凱會在故鄉獻唱，另邀請台語歌后詹雅雯獻唱，定調為溫馨、歡樂的場合，訴求在地鄉親的支持。

劉世芳也呼籲：「民眾與其滑手機看僵屍帳號，不如到現場或透過電視，看真人說真話。」