綠營台北市議員公然挺柯P 高喊：挺敢公開透明的市長

柯文哲在台上介紹時代力量議員候選人黃郁芬、無黨籍議員陳建銘、民進黨台北市議員林世宗、無黨籍議員陳政忠。（記者楊心慧攝）

2018-11-09 21:41

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲今天傍晚走訪士林舊街文創市集，現場不見國民黨議員，卻有民進黨台北市議員林世宗，其他則是無黨籍議員陳政忠、陳建銘，及時代力量議員候選人黃郁芬。未料，林世宗在台上致詞時，感謝柯文哲批准市集，要民眾替柯P拍手，甚至高喊「我們要挺有做事的民意代表，要挺敢公開透明、我們士林北投的市長對不對？」台下民眾則喊，「柯P凍蒜啦！」

柯文哲今天傍晚到士林舊街文創市集，市議員林世宗、陳政忠、陳建銘、議員候選人黃郁芬也都到場，甚至在柯P抵達時，4人一起迎接。柯文哲則在台上一一介紹介紹林世宗、陳政忠、陳建銘、黃郁芬等人。

然而，林世宗和柯文哲黏踢踢，在台下頻頻交頭接耳，台上更是不斷拉抬柯P。林世宗致詞時，先感謝舊佳里長何逸松大力推動士林舊街文創市集，接著又感謝柯批准，並說，「讓我們幫這個市長拍拍手，這是翻轉士林再生再造的起點，讓古街從又老又醜重新翻轉」。

林世宗甚至高喊，「所以我們挺有做事的民意代表，有做的都挺他，但是要挺，敢公開透明、我們士林北投的市長對不對？」台下則民眾喊，「柯P凍蒜啦！」

會前媒體也問林世宗，和柯文哲同台是否會擔心，畢竟少有議員敢和柯P同台？林世宗則說，士林舊街文創市集是他爭取、柯核定，認為選舉歸選舉、政治歸政治，沒什麼好避諱。