劉曉玫駁西進中國開公司 反擊追問徐榛蔚「榮亮公司」

花蓮縣長候選人劉曉玫舉行記者會說明關於妹妹的公司疑問，並質疑對手徐榛蔚。（記者王錦義攝）

2018-11-09 17:42

〔記者王錦義／花蓮報導〕日前有媒體沒有具名報導民進黨花蓮縣長候選人劉曉玫擔任公司負責人，還西進中國賺人民幣。劉曉玫今天下午召開記者會說明，指出她妹妹LULU是國內相當知名的美甲公司總監，由於美甲公司太過有名，常遭到中國等山寨仿冒，所以由她負責擔任對外訴訟的法人代表，協助妹妹解決被山寨法律問題，義務擔任妹妹公司的「零股」法律負責人，並沒有前進中國開公司、賺對岸錢。

劉曉玫說，被山寨仿冒和投資中國完全是兩回事，如果被中國業者非法山寨可以稱作「西進中國」，那台灣有多少知名廠商都被仿冒，難道也都是「被西進」、「被投資」了？赫司緹雅在台灣也只有直營店，連加盟店都沒有，更不可能與中國的赫司緹雅有任何關係。

劉曉玫說，妹妹LULU擔任赫司緹雅國際時尚美甲公司的總監，是國內相當有名的美甲公司，還榮獲國際知名的水晶公司施華洛世奇認證，由於許多作品相當具獨創性，經常受邀到日本、中國、澳洲等地巡迴上課，去中國都是擔任講師，並沒有在中國拓點及開發市場，目前中國的網站及分店都是山寨版。

「也因為太過有名，因此常會受到仿冒」，劉曉玫說，LULU在藝術方面相當專業，但法律方面就以她為擅長，因此，由她擔任公司負責人，負責公司對外的法律關係，協助處理這些商標、著作權等法律事務，她並沒有持有任何股份，沒領任何薪水，純粹是法人代表，從經濟部網站就可以清清楚楚看出，自己沒有任何股份。

劉曉玫認為，自己的政治工作與妹妹的藝術指甲領域，絲毫沒有身分與職權上的關聯性；反而是前縣長傅崐萁和榮亮公司前負責人徐榛蔚，當年攜手赴中國廣西，與南寧市政府簽下「南寧─台灣健康產業城」合約，明顯涉及身分職權、利益迴避問題；歡迎大家用相同的標準來檢視、比較這兩案。

劉曉玫陣營也趁機會反問，對國民黨提名的縣長候選人徐榛蔚提出「三問徐榛蔚」記者會，劉曉玫競選總部發言人林琮盛指出，想質問徐榛蔚，在她擔任榮亮公司負責人期間，她先生、前縣長傅崐萁仲介理想大地業者賣地，讓榮亮一夕賺了近2億元，為何徐榛蔚能「把公僕變家臣」，要求16名縣府公務員利用上班時間去幫私人公司跑腿，幫忙榮亮公司提領金錢？

林琮盛說，榮亮公司為何有這麼多縣府人員當「資金交易代表」？曾任榮亮負責人的徐榛蔚，涉入強逼理想大地賣地疑雲，「妳為何透過16個縣府人員作為提領金錢的窗口？」林琮盛也質疑，用16個縣府人員當資金交易代表，「妳和傅崐萁要怎麼讓人民相信你們真的清白？這是要挑戰人民的智商嗎？」

最後，林琮盛質疑，為何過去榮亮公司的地址與花蓮縣政府台北辦事處地址相同？又為何理想大地案東窗事發後，緊急更換地址與負責人？「妳能出來說明白嗎？」，如果徐榛蔚面對社會任何質疑都選擇逃避、不解釋，「這樣有資格當一名負責任的縣長嗎？鄉親們怎麼會放心把花蓮的未來4年交到妳手上？」

徐榛蔚對此不予回應。不過，日前國民黨花蓮縣黨部有發布新聞稿指出，對手扭曲前縣長傅崐萁被司法迫害的政治事件，故意造謠、抹黑，將傅崐萁今年8月24日一審已獲判無罪的資料，以抹黑攻擊方式散播，甚至把縣府員工十多名擔任「證人」，也扭曲譭謗成「渉案官員」等等，渉及譭謗與妨害名譽刑責，已交請縣黨部律師團處理中。

縣黨部指出，自徐榛蔚投入選戰以來，如同高雄市國民黨提名的市長候選人韓國瑜，不設競選總部，也不隨綠營的負面攻擊起舞，所做的只有勤走與誠懇拜票，除深入基層，並且認真提出「施政八大政策」的各式政見，無非就是希望用真心誠意與理念贏得選民支持，讓花蓮更好，也期盼各候選陣營都能跟進，打一場乾淨、陽光、正面的選戰。