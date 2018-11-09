遞補陳其邁、張麗善立委職缺 陳靜敏、林奕華今宣誓就職

不分區立委林奕華（右）、陳靜敏宣示就職。（記者劉信德攝）

2018-11-09 10:42

〔記者黃欣柏／台北報導〕為全心面對月底九合一選舉，國民黨立委張麗善與民進黨立委陳其邁日前相繼請辭，原職缺分別由新北市教育局長林奕華與成功大學護理系教授陳靜敏遞補。今天上午2人至立法院宣誓就職，陳靜敏受訪時表示，能夠進到立法院，是為護理界發聲的好機會。

陳靜敏的哥哥、現任台北市議員陳建銘，過去也曾擔任立法委員，被問到哥哥是否有傳授教戰心得或透露國會秘辛，陳靜敏笑說：「都是一片祥和！」她也表示，心目中的立法院是一個專業問政的殿堂，尤其不分區立委的職責就是讓民眾看見專業表現。

民進黨團總召柯建銘受訪時，除盛讚陳靜敏「非常優秀」，也表示陳靜敏將接替陳其邁進入衛環委員會，委員陣容堅強，對她十分有信心。

林奕華今天在眾多新北市教育局同事見證下完成宣誓，同事們還特地準備寫有「阿華局長感謝您」的標語道具到場，讓她十分感動。

對於遞補立委，林奕華坦言「沒預期這麼快」，並用「兵荒馬亂」來形容這兩天的打包工作。她也透露，自己雖然是遞補進入內政委員會，但仍會關注教育、不在籍投票等議題，希望能推動修法，不讓就學、工作影響人民投票權。

現年50歲的林奕華，曾任國民黨文傳會主委、台北市議員、台北市教育局長等職務，父親為前教育部常務次長林昭賢；52歲的陳靜敏則多在學界服務，曾任成大國際事務處副國際事務長、台灣社區衛生護理學會理事長。