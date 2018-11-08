竹南鎮代會嗆告公所圖利 康世明這麼說…

2018-11-08 17:59

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所辦理青草漁港產業道路拓寬工程，但竹南鎮長候選人、鎮民代表會主席方進興指控現任鎮長康世明是為其胞兄康世儒的建案才開路鋪水溝，涉嫌圖利，與6名代表將以鎮代會名義對公所提告。對此，康世明說，工程依據民眾陳情，才就既有道路改善，盼勿以選舉動作抹煞公務員的努力。

方進興說，青草漁港產業道路平常鮮少人車進出，公所卻急於將3米道路拓寬為4米，並鋪設下水道，其中涉及多筆私人土地，卻未取得其中一地主的同意書，就擅自佔地闢路，引發地主不滿抗議。

方進興質疑，本案是因康世儒所有的英佳建設正在該路段推建案，鎮長康世民為方便胞兄取得使用執照，才以開口合約方式執行拓寬道路、開闢排水溝等工程，為康世儒大開便門，說將以鎮代會名義提告公所圖利。

康世明反駁圖利胞兄，指稱公所是依照民眾陳情，按規定受理改，但過程未獲所有地主同意書，確實有行政疏失，已請政風處介入調查，呼籲對方勿以選舉考量打擊公務員。

竹南鎮公所建設課長林明鋒解釋，該路段沿途雖住戶稀少，但年久失修、水溝未加蓋，造成行車不便，當地居民向公所陳情，盼能予以改善。公所取得南側地主同意施工，卻疏漏北側地主意見，已向對方致歉並協商解決之道。