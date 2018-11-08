質疑網路流傳假公文？ 徐欣瑩：為楊文科選舉解套

民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩（左二）今天召開地價稅暴漲爭議記者會，她強調上任後立即召開地價評議委員會檢討調降暴漲的地價。（記者蔡孟尚攝）

2018-11-08 16:38

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕民國黨新竹縣長候選人徐欣瑩陣營今天召開地價稅暴漲爭議記者會，會中出示一張網路上流傳的縣府地價稅相關公文，強調這張只蓋有縣長室圓戳的公文沒有上網公告、沒有縣長官印，難道是要為楊文科前副縣長的選舉解套？

縣政府回應，有關網路上流傳地價稅說明文件，是經縣長邱鏡淳確認過的新聞稿，縣府也在隔天由秘書長蔡榮光召開記者會說明，本來就不是公文，當然沒有假公文的問題。

徐欣瑩在會中強調，如果擔任縣長，上任後立即召開地價評議委員會，檢討調降暴漲的地價；她也主張地價評議委員會的委員要納入民眾代表、縣民代表，廣徵民意；未來地價部分主張公平正義的原則，絕對不會暴漲，特別不會暴漲民眾的地價，不會抽民稅卻獨厚財團。

會中透過電視螢幕展示一張近期在網路上流傳的縣府公文，徐陣營以加註的方式強調：「網路廣流傳，假流出真欺民？」「相關公務員必遭懲處，楊文科前副縣長選舉解套？」「沒有正式上網公告，沒有縣長官印，手寫日期。」

徐欣瑩競選總部總幹事徐國振曾在縣府擔任過6個局、處長，他以個人專業經驗說明，網路流傳的這份文只蓋了一個「新竹縣政府縣長室」的圓戳章，要蓋了縣長的職名章在上面，才會成為正式的通知或便條，這份文件連便條的形式都欠缺，不具備正式公文的條件。