政院修法防堵非洲豬瘟 攜疫區肉品入境最高罰30萬

2018-11-08 12:47

〔記者李欣芳／台北報導〕中國非洲豬瘟疫情持續蔓延，為防堵非洲豬瘟入侵，行政院院會今天通過「動物傳染病防制條例修正草案」，要將旅客違規攜帶疫區肉品入境的罰則，從最高罰1.5萬元大幅提高到30萬元，盼達到嚇阻效果。主持院會的行政院長賴清德表示，請相關部會加強宣導及持續落實邊境檢疫措施，維護我國農畜產業生產安全。

賴揆表示，此案送請立法院審議後，請農委會積極與立法院朝野黨團協調溝通，早日完成修法程序。

中國非洲豬瘟目前已擴及14個省、市、區，農委會動植物防疫檢疫局自9月起針對違規從中國大陸攜帶未煮熟豬肉產品的旅客開罰最高罰鍰1萬5000元，從9月1日至10月17日，總計罰了26件，10月18日起，防檢局又針對違規自非洲豬瘟或口蹄疫疫區攜帶家畜肉類產品入境者開罰1萬5000元，至11月4日總計查獲122件，分別來自中國大陸、越南、菲律賓等國。

儘管防檢局持續開罰，但是違規攜帶肉品入境的件數還是沒有減少，農委會因此研擬修正「動物傳染病防制條例第45條」之1，把違規攜帶肉品入境的最高罰則提高到30萬元，希望達到嚇阻效果。

賴清德今天在院會表示，鑑於非洲豬瘟疫情嚴峻，為防範86年因走私豬隻導致我國爆發口蹄疫疫情，重創養豬產業事件再次發生，這次修法將旅客違規攜帶生鮮或未煮熟的加工豬肉產品者，最高罰鍰額度提高至30萬元，以收嚇阻之效。請相關部會加強宣導及持續落實邊境檢疫措施，維護我國農畜產業生產安全。