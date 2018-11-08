台中市長公辦電視政見辯論會13日登場，3候選人將首度同台。（記者蘇孟娟攝）

2018-11-08 11:58

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市第3屆市長選舉公辦電視政見辯論會13日將登場，台中市選委會指出，依「公職人員選舉公辦政見發表會實施辦法」規定，公辦電視政見辯論會並無交叉詰問；辯論會13日晚間7點採現場直播，民眾可在電視及手機等行裝置即時觀看。

台中市第3屆市長、市議員、里長及和平區第2屆區長、區民代表選舉暨全國性公民投票將於11月24日舉行，市長選舉計有3名候選人登記參選；市議員選舉共劃分17選區（含山地及平地原住民選區），共130名參選人完成登記，應選議員總計65名。

台中市選委會主委黃景茂指出，台中市長選舉政見發表會採取辯論方式進行，屆時會先由各候選人10分鐘政見申論，再由兩名社會公正人士各提問一個問題，候選人各有5分鐘回答時間，最後再各進行5分鐘結論。

黃景茂指出，電視政見辯論會訂13三日晚間7點採電視直播，14日晚間7點會另重播一次。

此外，黃景茂指出，台中市第3屆市長暨市議員等選舉訂24日舉行，目前台中市20歲以上選舉投票人數約221萬餘人；滿18歲的公投人數約229萬餘人。

黃景茂提醒，市民於11月24日當天上午8時至下午4時前往投票時，記得攜帶國民身分證、印章、投票通知單。因為當天全國各戶政事務所暫停受理各項戶籍登記，不受理身分證換補發、不核發臨時身分證明書，請務必提早備齊證件，順利投下神聖的一票。

另他指出，公民投票法已將投票年齡下修到18歲。為便利人民行使投票權，今年選舉及公投的投票程序採「選舉領、投，公投領、投」兩階段領票、投票方式進行，也就是先領取市長及市議員選舉票、投票完畢後，再領取公投選票、投票；而離開投票所後，不得再次進入投票所投票，請一次完成所有程序。

台中市選委會表示，11月9至23日為市長競選活動期間，共15天，市議員、和平區長是11月14至23日，共10天；里長、和平區民代表則是11月19至23日，共5天。投票日前2天，選舉公報連同投票通知單會分發到各住戶投票人手中。