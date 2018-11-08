銘傳、逢甲巡防艦成軍 總統給國軍「三不」期許

總統蔡英文8日主持「海軍銘傳、逢甲軍艦成軍典禮」，由國防部長嚴德發陪同校閱部隊並登銘傳艦巡視。（記者簡榮豐攝）

2018-11-08 11:26

〔記者涂鉅旻／高雄報導〕海軍二艘自美國購買的派里級巡防艦今日正式成軍，總統蔡英文稍早到海軍左營基地主持成軍典禮、發表演說時，提及對官兵的「三不」期許，分別為不要忘記守護台灣的使命、不要放棄追求區域穩定和平、不要忘記來自境外的威脅，我國將透過一次次具體行動，展現捍衛國家安全決心。今天的成軍典禮，正代表我國將不斷地提升海軍，守護海疆的戰力。

我國向美國採購的二艘派里級巡防艦，比照「姊妹艦」、我國成功級巡防艦以人名命名，分別命名為「銘傳」、「逢甲」號，搭載Mk13飛彈發射器，可發射美製標準一型防空飛彈、魚叉反艦飛彈，另有一門七六快砲與方陣快砲。另值得注意的是，二艘艦安裝SQR-19拖曳式聲納，為美軍現役裝備，具備優異的反潛性能，將有效提升我國整體反潛作戰能力。

蔡英文表示，她再次來到左營基地，不只表達對國軍強化軍備的高度重視，更透過成軍典禮再次向世界、國際社會，傳達來自台灣人民清楚而堅定的訊息。就是捍衛中華民國台灣、守護自由民主生活方式，一步都不會退讓。

蔡英文表示，保護國家主權領土與守護人民的安全自由，是政府和國軍不變的神聖責任。我們會透過一次次的具體行動，展現捍衛國家安全的決心。另，她也有「三不」期許國軍，不要忘記守護台灣的使命、不要放棄追求區域穩定和平，以及不要忘記來自境外的威脅。

蔡英文表示，國家安全掌握在自己手上，更進一步地說，我國會透過一次又一次的具體行動，展現捍衛國家安全的決心。今天的成軍典禮，正代表我國將不斷地提升海軍，守護海疆的戰力。

蔡英文也提及，銘傳、逢甲二艦為2016年接裝，這段期間進行艦艇各作戰人員的教育訓練、後勤料件的整備，並完成各項戰鬥系統工程等等。海軍也克服種種挑戰極複雜工程，達成全作戰能力目標。

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