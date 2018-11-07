國民黨中常會 吳敦義為丁守中拉抬

2018-11-07 15:21

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台北市長候選人丁守中今下午前往國民黨中常會向黨內同志懇託支持，國民黨主席吳敦義也為丁守中拉抬，稱其在立法院的表現優異，問政有內容，過去每當國民黨提名另外候選人，總是依照黨的決策輔選，現在脫穎而出，希望黨內同志拉抬。

國民黨中常會今邀丁守中及市議員提名人首次同台造勢懇託，吳敦義在中常會表示，丁守中留美獲得政治學博士學位，返台後在台大任教，也在中央黨部擔任過組工會主任，好幾年連續兩屆在立法院工作，做立委期間表現優異，不但問政有內容，態度不卑不亢，都能指出政府及國家、人民需求方向，所以在立院是贏得好口碑。

吳敦義說，過去有國會觀察團也把丁守中列為第一流績優、排名第一的立委，他自己也在立院跟丁同事過，行政院長任內也接受過質詢；丁質詢公正，也對首都了解深，對台北市的昨日、今日、明日有非常深刻的腹案，真正有意願投入台北市長選舉，已經不是很短時間，歷經多次準備。

吳敦義表示，但每當國民黨提名另外候選人，丁守中總是全力以赴，尊重黨的選擇，依照黨的決策輔選；現在國民黨經過公正客觀程序，丁終於從初選中脫穎而出，代表國民黨參選台北市長。

吳敦義強調，希望所有出列席同志盡全力幫助有意願、有準備、有理想方針、而且始終如一、忠於中華民國、對國民黨完全死忠的丁守中，丁把台北市民當做台北市真正的主人，一切施政方針都是在滿足、提升台北市。