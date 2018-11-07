林佳龍妻子市場拜票 盼選民再給丈夫4年時間實現改變

2018-11-07 14:45

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市長林佳龍妻子廖婉如，今天（7日）在民進黨市議員邱素貞等人陪同下，到南區公有第三市場掃街拜票，希望能幫夫婿林佳龍爭取更多的支持，熱情攤商贈送菜頭及青蒜，高喊「當選」，廖婉如開心說，林佳龍是非常認真做事情的市長，做事很紮實，台中市已浮上世界檯面，希望市民再給他4年的時間，讓他把想做的事一一實現。

另外，廖婉如也拜託選民支持民進黨市議員邱素貞及其擔任國光里里長的夫婿陳仁榮，都能連任成功，未來攜手合作，共同讓台中有更大轉變。

選舉進入倒數階段，廖婉如今天在市議員邱素貞、第三市場自治會會長黃寶賢、玉聖宮主委盧進田與民意街攤販自治會長蔡裕榜等人陪同下，走進市場與攤商、民眾近距離接觸，逐一握手拜票。

廖婉如穿著短袖，肩上背著市長候選人林佳龍牽手的綵帶，展現熱情活力，不論到菜攤、肉攤、魚攤或店家，全程帶著招牌笑容，能走到的地方，一定走進去握手拜託再拜託，親和力十足的她，受到市場內民眾熱烈鼓掌回應，還有攤商當場贈送菜頭及青蒜，高呼「林佳龍當選」！不少攤商也爭相與她合照，廖婉如笑得很開心。

廖婉如強調，台中已經浮上世界檯面，希望市民再給林佳龍4年的時間，讓他把想做的事一一實現。

市議員邱素貞說，她是東區的女兒、南區的媳婦，第三市場是她經常來採買的地方，就像自家廚房一樣熟悉，許多市場攤商都被她光顧到變成朋友，到市場與選民面對面握手、問候拜票，會比宣傳影片更有溫度，也更能感受到市民的熱情