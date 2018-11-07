牛撒胡椒鹽？被影射賄選 候選人怒提告

2018-11-07 12:35

〔記者張瑞楨／台中報導〕「牛撒胡椒鹽」是什麼意思？台中市太平區無黨籍市議員候選人黃文生（登記第5號），今天會同律師到台中地檢署按鈴，控告同選區國民黨籍市議員候選人李麗華，於競選座談會時，比出「5」的手勢，指涉他是「一隻大牛，胡椒鹽很會撒」，胡椒鹽意指賄選的錢，李麗華涉嫌誹謗與觸犯公職人員選舉罷免法，對此，李麗華陣營解釋說，「胡椒鹽」是指攻擊抹黑李麗華的言論，「手掌全開」的手勢是指「不要」，請其他的候選人不要過度聯想。

黃文生表示，最近接獲選民告知，李麗華在公開場合向選民暗指他賄選，選民提供李麗華活動現場的錄影與社群平台截圖等資料，佐證李麗華為求勝選，不斷以奧步抹黑他，黃文生競選總部與委任律師鄭智文研究後，認為不應姑息而提告，並呼籲選民睜大眼睛，不要被假消息影響而改變投票意向，太平人應共同唾棄不良候選人。

上述錄影畫面，是李麗華手持麥克風說，地方上有一隻大隻牛，胡椒鹽很會撒，撒得部分里長都傻了，里長並說這次不能把票投給李麗華，因為李麗華沒有胡椒，沒有槍子，檢調又不來抓，真是氣死人。

同一段錄影中，李麗華手掌5指全開說，有一個候選人，「是這樣的號碼」，「胡椒鹽如果有撒到，你就支持，我們整群都沒有灑到，不爽，我們就是要（支持）李麗華，這樣跟他說好不好」。

黃文生的委任律師鄭智文說，李麗華雖未指名道姓，但卻比出「5」並說「有一個候選人，就是這樣的號碼」，且以臉書直播方式及將錄影畫面上傳供人點閱，「5」號是黃文生，李麗華向公眾傳播渲染不實謠言，嚴重毀損黃文生名譽並影響選民投票行為的正確性，意圖影響選情，涉嫌誹謗與違反選舉罷免法。

對此，李麗華總部的新聞主任黃佳恬說，聽聞黃文生控告，李麗華感到驚愕，黃佳恬強調「選舉期間一直有不實抹黑及攻擊，我們感到非常遺憾，也不是選民樂見的。所以我們一直在公眾場合公開表示希望大家不要（動作為手掌全開）再撒胡椒粉（意指抹黑造謠等等），也望所有候選人切勿過度聯想，更勿對號入座。李麗華議員也表示，所有民意代表應用心在讓太平更好，這才是EQ高的選民真正想要的。」。

黃佳恬所指的「手掌全開」手勢，與牛撒胡椒鹽（粉），手勢指的是「不要」，胡椒粉意指抹黑造謠，黃文生陣營則認為，手勢是指「5號」候選人黃文生，胡椒粉（鹽）是賄選的錢，雙方解釋南轅北轍。