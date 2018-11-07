黃士修稱核廢料讓蘭嶼有免費電 蘭嶼人怒轟要求道歉

原住民政策協會舉行「核廢惡靈遷出蘭嶼，擁核者別再造謠」記者會。（記者廖振輝攝）

2018-11-07 12:15

〔記者蘇芳禾／台北報導〕以核養綠公投的領銜人黃士修日前指出，核廢料讓蘭嶼人有免費充足的電力、醫療、教育資源，並稱蘭嶼人都知道核廢料沒有健康危害，反核只是因為回饋金談不攏，多個原住民團體、環保團體今天到立法院召開記者會，痛批黃士修扭曲歷史、歧視言論。原民會的達悟族代表希婻‧瑪飛洑（Sinan Movivo）表示，為什麼一個民族非得被強迫接受核廢料後，才能配得分配地方的基礎建設？要求黃士修應該道歉。

核能流言終結者創辦人、公投16案擁核公投發起人黃士修2日在大學講座提起蘭嶼核廢料看法，強調核廢對蘭嶼人最大的影響是「讓蘭嶼人有免費充足的電力以及醫療和教育資源」，並把核廢比喻成鋼彈，「你不能說這些鋼彈模型害我們的家人跟小孩得癌症，一定要把他搬走，不行」。他也說，很多蘭嶼人都知道核廢料沒有健康危害，反核是因為回饋金談不攏，如果真的有害，「怎麼會因為是回饋金談不攏，寧可繼續放30年？」

Sinan Movivo指出，黃士修誤導民眾，讓大家以為核廢料帶給蘭嶼當地發展，而這個社會竟然有很多人也這樣認為，蘭嶼人長期在不同政黨間反核30幾年，希望停止繼續污名化心態。Sinan Movivo也提出三訴求，包括「還我民族尊嚴」、「儘快處理蘭嶼核廢料貯存場補償條例」、「核廢料遷出蘭嶼」。

原住民族政策協會理事長伍杜‧米將也表示，回饋金是政府的安撫，蘭嶼人從來就沒有同意放置核廢料，大家是在不同意的狀況下，獲得補償金，「這就像強吻你之後，塞兩百給你，請問你同意嗎？」「黃士修要不要抱一桶核廢料回家，每天拿來敷臉？」

地球公民基金會副執行長蔡中岳指出，根據行政院初步調查，核廢料要放置蘭嶼時，達悟族並不知情，他上週在台南演講，有一名公民老師也對他說，「蘭嶼人不是為了補償金，阻擋核廢料遷出嗎？」顯示很多人被類似的網路訊息誤導，所以他們要求黃士修應該道歉，並且不排除將有進一步行動。

立法院今天審查「原住民族歷史正義與權利回復條例」，時代力量立委高潞·以用說，蘭嶼核廢料就是過去政府對待原住民不正義的最好象徵，卻有人企圖美化不正義的過去。