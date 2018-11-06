文宣引戰 竹南鎮長候選人方進興怒告康世儒

國民黨竹南鎮長候選人方進興認為無黨籍候選人康世儒近日發表的文宣，污衊他關說施壓，提告康涉嫌加重誹謗、意圖使人不當選。（記者彭健禮攝）

2018-11-06 17:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕國民黨竹南鎮長候選人方進興認為，無黨籍候選人康世儒近日發表的文宣，污衊他關說，今天提告康世儒涉嫌加重誹謗、意圖使人不當選。康世儒陣營則回應，文宣內容為引述判決書記載內容，何來栽贓抹黑情事？請方進興面對事實，不要藉此刻意模糊焦點。

康世儒競選團隊近日發表「別讓竹南烏漆墨黑」文宣，內容指方進興於2005年時，替涉嫌違反貪污治罪條例的友人，向頭份鎮公所關說施壓，指「如此行徑，竹南鎮民，不會害怕恐懼嗎？」

方進興說，文宣指陳的案件，是2005年他的父親方溪生擔任竹南鎮代表會主席時，接受民眾陳情，他陪同了解事情，當時該案被告涉嫌圖利罪，但他於檢調偵辦時，是以證人身分被傳訊，他與該案沒有任何牽連。

方進興批評康世儒及其團隊，僅以裁判書內被告當事人的說詞有提到方進興，就見獵心喜，斷章取義，未盡查證之責，製作文宣散布來抹黑，行逕令人不恥。

方進興呼籲康世儒及其團隊，千萬不要病急亂投醫，竹南的鄉親要的是真正會做事、具有執行力的候選人，而不是巧言令色、不做實事的候選人，請好好正面的來場君子之爭。

康世儒競選總部回應，文宣內容，都是引述台灣高等法院台中分院判決書內文，皆為事實，並非憑空杜撰，何來栽贓抹黑之情事？請方進興面對事實，不要藉此刻意模糊焦點。

康陣營強調，方進興若行事坦蕩問心無愧，可公開辯論，無論針對此事件或是任何有關地方建設的公共議題，康世儒都歡迎方進興隨時訂時間、地點，公開講給所有的民眾了解。

康陣營並指，方進興是否因選情一直低迷不振，才會小題大作，只因一張事實俱在的文宣，就跑去苗栗地檢署按鈴申告，此種昭然若揭的行為，選民自會睜大眼睛做出理性判斷。