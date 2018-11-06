南投五合一大選 6鄉鎮市長及代表、村里長不辦公辦政見會

南投縣大街小巷處處可見各候選人插設的旗幟、看板，選戰之激烈，可見一斑。（記者謝介裕攝）

2018-11-06 11:56

〔記者謝介裕／南投報導〕五合一選舉在即，南投縣選舉委員會徵詢各候選人意見及看法後，決議縣內鄉鎮市民代表及村里長兩項選舉，均不辦理公辦政見會，全縣13鄉鎮市長選舉之中，包括南投、名間、竹山、魚池、水里及信義等6鄉鎮市，也不辦理公辦政見會，其餘7鄉鎮長及縣長、縣議員選舉，至少都舉辦1場公辦政見會。

此次大選與10項公投案合併舉辦，增加投開票的複雜性，南投縣選委會遵照中央選委會指示「投開票所公民投票數以1300票以內」為原則下，全縣投開票所將從以往482所增至488所，且備受各界關注的公辦政見會到底辦或不辦?今日答案也出爐。

南投縣選委會指出，全縣總共有262個村里，總共有528人參選、鄉鎮市民代表163席則有256人角逐，呈現參選爆炸之勢，使得選情也更加激烈，各候選人莫不忙著拜票、固樁，對參與公辦政見會的意願不高，所以決議不辦，至於鄉鎮市長選舉方面，計有草屯、埔里、國姓、鹿谷、中寮、集集及仁愛等7鄉鎮舉辦公辦政見會，除仁愛2場，其餘都只辦1場。

縣長選舉公辦政見會也將舉辦2場，分別在11月14日及19日辦理；縣議員選舉區分8個選區，呈現61人搶37席局面，各選區公辦政見會舉辦地點與縣長選舉一樣，都位於縣府行政大樓地下2樓大禮堂，時間依序為14日第3選區；15日第6、7、8選區；16日第4選區；18日第1及第5選區；19日第2選區甲組、20日第2選區乙組。