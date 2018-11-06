漁業三法上路年餘開罰1.2億 漁民批不給活路

近3千名來自蘇澳、琉球、東港等地漁民6日北上抗爭。立法院國民黨團上午舉行記者會，聲援陳抗漁民，漁權協會理事長吳逢玉（左一）在記者會上拿出親手寫下的紙張，表示是被剝削的案例以及政府鴨霸的行徑。（記者黃耀徵攝）

2018-11-06 11:47

〔記者林良昇／台北報導〕蘇澳、琉球、東港等地漁民今北上抗爭，立法院國民黨團上午召開記者會聲援陳抗漁民，國民黨團批評，蔡政府兩年多來不但沒用心照顧討海人，更屈從日本自我限縮，未積極守護重疊經濟海域的漁民作業權益，「漁」不聊生，台灣漁民成為蔡英文媚日刀俎上的魚肉，任人宰割，束手待斃。

由蘇澳、琉球、東港等地共3千多名組成自救會，今北上台北抗議，提出5點訴求：

一、修改不合理法規。遠洋漁業三法為惡法應為修正，對於無意、非蓄意故意之行為，應採規勸記點循序漸進，傾聽了解漁民違法之實際情形，給予協助幫漁民提出有力之證據，盡到政府保護漁業漁民之責。

二、船員逃脫造成漁船人員不足無法出港，政府單位卻將責任歸屬漁船家及仲介業者，漁工絲毫不受任何限制。理應取消漁工逃脫6個月限制雇用之規定，以利漁船出港作業。

三、政府護漁不力，漁場縮減影響生計，為維護主權政府應派巡護艇強力護漁。

四、漁業實屬特殊行業不可適用於勞基法，建請政府盡速訂定漁業專法。

五、船位回報及電子漁獲回報故障需於一個月內返港修復，不符漁業經營效益，造成營運虧損，建請於漁船當航次作業完畢後返港修復及補助漁船購置備用機。

國民黨團指出，遠洋漁業三法自去年實施以來，對漁民違規捕撈屢屢祭出高額罰鍰，迄今共開罰1億2458萬元，漁民形同被抄家，三法對於非故意地違規採取重罰，執法單位嚴重執法過當，未盡宣導、勸導就直接重罰，引發漁民反彈，遠洋漁業三法為惡法，應儘速合理修正，政府應與漁民加強溝通協調機制。