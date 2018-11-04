國民黨六都市長選將11日合體破功 韓國瑜將參加高雄反空污遊行

國民黨六都候選人11日台北合體造勢破功，高雄市長候選人韓國瑜要參加高雄反空污遊行。（記者黃良傑攝）

2018-11-04 22:38

〔記者黃良傑、王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜挾「韓流」氣勢，四處到外縣市助選，今晚於參加草衙社區協會時表示「我選高雄市長，當然把高雄市放在第一位」、「11月11日六都合體，高雄市有反空污，我當然以市民一份子來參加反空污」，是否會南北奔波合體丁守中，韓國瑜強調自己會去衡量，心中自有一把尺。

韓國瑜晚間則表示，他確定不去台北，要留在高雄跟市民一起參加反空污遊行。

韓國瑜先與桃竹苗選區視訊，支持其他縣市候選人，傳國民黨有意規劃台北市長候選人丁守中，11日於凱道造勢大會上，將安排六都候選人合體助攻，希望韓流北漂加溫國民黨選情，韓表示，政治是一時、做人是永遠的，「如果各縣市一些朋友邀我過去助選，於情於理我都願意接受」。

不過，韓也強調選高雄市長，當然把高雄市放在第一位，11月11日要以高雄市民一份子參加反空污，韓國瑜說，請選民不用擔心「我選高雄市市長，當然把高雄市放在第一位」。對於11日六都合體造勢，韓國瑜晚間表示，他確定不去台北，要留在高雄跟市民一起參加反空污遊行。