北市長電視辯論》談同婚議題 姚文智表態挺同

台北市長選舉今天舉行首場電視辯論。（記者方賓照攝）

2018-11-04 15:44

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長選舉今天舉行首場電視辯論，國民黨台北市長候選人丁守中、民進黨台北市長候選人姚文智、無黨籍台北市長候選人李錫錕及吳蕚洋出席，唯獨台北市長柯文哲未到場。而面對同婚議題，李錫錕、丁守中及吳蕚洋均反對修民法保障同志婚姻；姚文智則較為挺同。

李錫錕說，民主政治都要尊重每個人的生存權利跟生活方式的選擇，個人當然贊成同婚，認為應該要提出保障專法，而他認為，性別平等教育關於小朋友何時可學習自慰，有請教專家的必要。

丁守中說，尊重每個人愛的選擇，也祝有情人終成眷屬，認為可以透過法律保障繼承、收養小孩的權利，也認為專法不代表歧視，直說就業服務法、兒童少年福利法都是給相關人士更大的保障。性平教育方面，他說，不應該把性平教育當成同志推廣教育，應該是要學習尊重各個性別。

姚文智說，台北做為世界城市，應該要追求普世價值，他說，釋憲748號已指同志婚姻應受憲法保護。他說，他在立院主張修民法，同樣也是唯一呼應社民黨對於同志婚姻的主張，直說台北市只有更自由更平等，更維護人權，銜接世界的軌跡。

吳蕚洋說，我們都是異性婚姻所生的小孩，所以他從小不認為同性可以結婚，也不適合這樣教育下一代，認為那是個人私事，不應該浮上檯面。他說，應該要用天生外在去分男女，尊重上帝的決定。