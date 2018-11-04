2/3農會挺陳其邁！李清讚打臉韓國瑜：農產外銷3成喊口號

高雄地區農會理事長李清讚（右後）今舉辦力挺經濟市長陳其邁大會，農民爭相與民進黨高雄市長候選人陳其邁握手。（記者陳文嬋攝）

2018-11-04 00:16

〔記者陳文嬋／高雄報導〕選戰倒數藍綠搶票，農會成為兵家必爭之地，高雄市府團隊深耕多年下，27個農會均有重要幹部出任民進黨高雄市長候選人陳其邁後援會幹部，以高雄地區農會理事長李清讚最具指標，會員人數包辦1/4最多，展現綠大於藍態勢明顯。

高雄有27個農會，會員人數超過25萬人，以高雄地區農會會員人數超過6萬5000人最多，理事長李清讚出任陳其邁農漁水利會後援會長，會員次多是鳳山、美濃區等農會，鳳山區總幹事歐國南出任陳其邁農漁水利會後援會總協調，美濃區農會總幹事鍾清輝擔任陳其邁美濃後援會總幹事，均深具指標性意義。

值得一提的是，高雄市農會理事長蕭漢俊雖表態挺藍，但常務監事楊榮南出任陳其邁農漁水利會後援會總督導與蕭漢俊抗衡，楊榮南的兒子則是茄萣區農會總幹事，加上市農會沒有基層會員，地方認為蕭漢俊的影響力有限。

高雄地區農會今天於加昌市場舉辦力挺經濟市長陳其邁大會，總統府秘書長陳菊攜手陳其邁，展現綠營團結氣勢，陳其邁說，超過2/3農會支持他，市府每年提撥5億元農發基金，他承諾當選後每年增加1億元，連任將可達13億元，提升高雄農產的國際競爭力。

本報記者詢問李清讚，近來藍營提出蔬果搶攻香港、菲律賓等地，加強冷鏈保存技術，喊出農產品外銷3成，李清讚當場打臉韓國瑜，強調市府推動高雄農產品外銷已立足國際，韓國瑜喊出外銷3成只是選舉喊口號。

高雄市副市長蔡復進說，市府每年帶領農民插旗國際市場，今年外銷量創新高達5200公噸，比去年成長2成8，對於韓國瑜喊出外銷3成，他反問，農產品若遇到颱風、氣候異常，還能夠外銷3成嗎？他打臉藍營這是不可能的事情，不但造成國內物價上漲，更會影響民生經濟。