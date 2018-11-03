丁勇智競辦成立 蔡丁貴與大旗隊南下力挺

2018-11-03 23:01

［記者陳彥廷／屏東報導］自由台灣黨黨主席蔡丁貴今天南下到屏東縣枋寮鄉，為黨內唯一的鄉長候選人丁勇智站台，高雄、台南等的台灣獨立建國大旗隊也到場力挺掃街，旌旌旗海煞是壯觀，蔡丁貴推薦丁勇智說，丁勇智在參加喜樂島聯盟後名氣大開，讓全台灣人都注意到枋寮鄉長這場選舉，他也是最好的選擇。

蔡丁貴今天下午抵達枋寮，為黨內唯一參選本次地方公職的候選人丁勇智助選，一到丁勇智的競選辦公室，就先來個熱情擁抱，為越來越熱的選情加油打氣。

丁勇智的競選辦公室隨後正式開幕，他強調，他不像其他候選人大動作成立競選總部卻阻擋人車、造成困擾，不鋪張的競選方式是他一路走來的最大堅持。

丁勇智說，盼枋寮人力挺他這個不貪污、不分贓的鄉長為鄉民打拚，他也話鋒一轉指出，其他候選人有的和無作為劃上等號，有的卻又與傳統派系分贓的政治掛勾，期盼鄉民力挺參選以來的核心理念都是清廉、正義的3號丁勇智。

蔡丁貴力薦丁勇智給枋寮鄉民，他說，自由台灣黨丁勇智在參加日前喜樂島聯盟遊行後，讓枋寮的台獨聲音站上國家級舞台，丁勇智知名度大增，也連帶讓枋寮鄉的選舉使全台灣都注意到了，期盼枋寮能明智票投清廉的丁勇智，呼籲選舉當天枋寮鄉民「丁勇智1票、東奧正名1票」。