吳敦義談9合1選情：守住執政縣市 再多贏幾個

2018-11-03 16:47

〔記者施曉光／台北報導〕這次九合一選舉，藍營內部評估選情看好，國民黨主席吳敦義今日下午出席第十一屆天使獎全國志工楷模頒獎典禮後受訪時，面對媒體要求評估勝選的標準，他不願具體明說，只是滿面笑容的說，在既有執政的縣市基礎上，要再多贏幾個，「目標當然多一點會更好一點，再多一點會更好一點。」

媒體追問對於「六都」有信心可以拿下幾個？吳敦義則說，「我不能這樣講，6個直轄市在2014年我們只有一個，我們一定要增加一點，不然怎麼行呢！」

談到高雄市長韓國瑜所引起的「韓流」現象，吳敦義說，韓國瑜是一個「發光體」，並盛讚韓從去年以來，不論擔任市黨部主委，關心基層，或投入高雄市長選舉，表現都非常好，並再度強調韓是一個發光、發熱的「發光體」。

有關整體選情，吳敦義說，目前國民黨執政的新北市、苗栗縣、新竹縣、南投縣、台東縣、連江縣等縣市一定要保住，只要大家共同努力，再多贏幾個縣市，「目標當然多一點會更好一點，再多一點會更好一點。」

此外，由於台北市長丁守中也出席同一場活動，吳敦義在致詞時不忘幫丁守中拉票，拜託大家24日投票時全力關心支持丁守中，並強調丁守中當台北市長，可以守衛中華、嚴守中道，他還背誦「禮運大同篇」，強調24日大家要做的事情，就是「選賢與能」。