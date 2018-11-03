侯友宜自喻「侯神探」 蘇貞昌：神探不會刑求

2018-11-03 11:02

〔記者李雅雯／新北報導〕民進黨新北市長候選人蘇貞昌今天上午9點在樹林區三興菜市場掃街拜票，對於外界屢質疑國民黨新北市長候選人侯友宜擔任刑警時牽涉徐自強冤案；蘇貞昌認為，神探不會刑求，侯友宜若有把握自己和該案沒有關係的話，就該接受民間司法改革基金會（司改會）呼籲，對外說明清楚。

侯友宜在這次選舉中多次宣傳以「侯神探」自喻，日前其到淡江大學擔任講座講者，面對學生提問徐自強冤案，侯友宜回應當年僅是支援辦案，內湖警分局才是主導偵辦主體；司改會後來對此發出質疑，認為侯友宜當時是專案小組總指揮，撇不清關係、有必要說清楚。

「神探不會刑求」，蘇貞昌今天受訪時表示，外界因徐自強冤案質疑侯友宜，侯友宜對大學生一個晚上問的提問可以呼攏過去，但司改會要他出來說明，他卻還是閃躲，如果侯友宜真的那麼有把握，對外界的質疑喊冤的話，他現在就是有最好的機會可以出來說明，他愈躲就愈證明他的心虛，這與他逃不了關係。

徐自強被控涉及民國84年黃姓富商撕票案，主嫌黃春棋當年因遭警方不當取供而喊出徐自強，徐自強多次遭判處死刑，歷經5次非常上訴、監察院調查和大法官釋憲後，更九審首次獲判無罪；最高法院民105年駁回上訴，判決無罪確定。台灣高等法院去年裁定補償金2812萬元，創下刑事補償非執行死刑者最高判賠紀錄，該案相關紀錄片作品有《徐自強的練習題》。