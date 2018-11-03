韓國瑜太累頻失言？陳其邁：重點在態度

2018-11-03 10:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕韓國瑜頻失言，藍營人士緩頰「選舉太累了」，民進黨高雄市長候選人陳其邁今引用韓國瑜名言「禿子跟著月亮走」，指月亮初一、十五不一樣，形容韓國瑜講話變來變去，讓人怎麼相信？針對選舉太累，陳其邁認為選舉本來就辛苦、過程難免起伏，重點是「態度」。

韓國瑜昨天搶攻高雄綠營票倉旗津、鼓山與鹽埕，形容高雄是珍珠，也沒提旗津設賭場，加上先前在電視台專訪時明確指出會拒絕政治遊行，後來又有另一種說法，被地方解讀為說話前後不一。有藍營人士為韓緩頰，形容他頻失言、可能選舉太累。

陳其邁今指出，選舉很辛苦、過程難免起伏，但候選人面對事情的態度，才是民眾關心的重點，先前就有媒體專欄作家提醒韓選舉要謹慎、不要得意忘形。

陳其邁說，自己是道地高雄人個性，正派、樸質、打拚，會一步一腳印爭取認同，不會覺得累，「且當你做一件跟一生志業相符的事情時，會充滿信心與愉快。」

陳其邁引述韓國瑜名言「禿子跟著月亮走」，表示月亮初一、十五不一樣，韓主張、講過的話常又否認，很難想像他講的母語在家學、摩鐵摩天輪，講過的話都能否認，還說別人抹黑，常這樣變來變去、初一、十五不一樣，要人怎麼相信？

陳其邁認為，這是態度問題，面對問題要謙卑，不要得意忘形，有錯誤要承擔。