誰邀韓國瑜到高市總工會餐會 雙方各說各話

2018-11-02 17:42

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨晚參加高雄市總工會餐會，有媒體影射該會理事長林明章似乎倒戈，林嚴詞否認，強調韓國瑜是不速之客；但該會副理事長蔡維碧及韓陣營，堅持是林明章自己邀請韓國瑜。

對此，林明章重申沒邀約韓國瑜，那些截圖裡也沒有「韓國瑜」三個字，能證明什麼？

他表示，前高雄市監理處處長廖金得確實約他與侯亞寧碰面，拜託「選舉時可不可以有個機會給他們」，雙方碰面不到5分鐘，他僅說要再考慮即離去，希望韓國瑜陣營別再亂噴口水。

是誰邀請韓國瑜參加高雄市總工會餐會已變成一場羅生門，林明章今早除發表聲明，痛斥「韓國瑜未獲邀請，即跑到餐會進行惡質選舉操作，本人感到憤怒。」隨後也召開記者會澄清。

擔任陳其邁高雄市總工會後援會會長的林明章強調，這場14年感恩餐會是臨時起意，是單純感恩餐會，陳其邁、韓國瑜都沒邀請，沒料到韓竟帶國民黨議員候選人和媒體前來，顯然是要製造對他自己選情有利的新聞。

林明章說，他與陳其邁是多年好友，且陳其邁長期以來捍衛勞工權益，當然力挺他，但高雄市總工會轄下382個工會、會員人數多達22萬人，藍綠支持者都有，不希望總工會介入口水戰，談到政治會傷害同事感情。

但隨後韓國瑜陣營也召開記者會，指當天在場的高雄市總工會副理事長蔡維碧（也是國民黨高雄市黨部委員）表示，餐會主人是林明章，若沒邀約，韓國瑜不可能自己跑去，他是體諒林明章立場不方便，才代勞出面接待，並上台致詞。

國民黨高市黨部發言人侯亞寧也說，林明章是透過人邀約他碰面，表示總工會過去挺陳其邁，這次決定挺韓國瑜，侯亞寧並出示LINE對話紀錄，強調林明章曾傳訊給他：「你都不接，而明天之事不確定、我就取消！你認定一定會」、「我熱臉貼人冷」，等字眼。

此外，蔡維碧昨晚上台介紹韓國瑜時，曾表示蔡英文總統是他的表姐，蔡維碧今天澄清說，蔡姓同宗，稱她（指蔡英文）為表姊，是宗親會對內親切的稱呼，他是以一種詼諧幽默的口氣說的。