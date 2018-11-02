謝文進競總做蔥油餅 高呼「蔥」進市政府

2018-11-02 15:23

〔記者王駿杰／竹市報導〕選票要顧，選民的胃也要顧！無黨籍新竹市長候選人謝文進競選總部今天舉辦蔥油餅DIY活動，由謝文進妻子、也是眷村女兒黃金蓮、市議員黃美慧等人、女力後援會長蔡雅雅等人一起將蔥油餅翻面，象徵選舉當天一起「翻轉新竹」「蔥」進市政府。

謝文進競選總部表示，繼上次謝文進到眷村包水餃之後，為了推廣眷村好味道，喚起民眾記憶，才會舉辦蔥油餅活動，請來專人示範製作，指導下鍋，讓美味的蔥油餅溫暖輔選幹部、志工與現場民眾的胃。

謝文進競選總部指出，這次的蔥油餅活動意義，很符合知名電影「一代宗師」的台詞「做人跟做羹一樣，要講究火候，火候不到，眾口難調，火候過了，事情就焦」，市政治理同理可言，做一個市長不是光鮮亮麗就好，更重要的是需要經驗、能力、歷練、視野與格局。

女力後援會會長、前成德高中校長蔡雅雅指出，市政跟煎蔥油餅一樣，需要好的功夫，火侯要掌握得好，也要有經驗，麵粉、蔥要慎選，若操之過急或重視外表，都會做出不好吃的蔥油餅，也象徵亂七八糟的市政。

蔡雅雅說，謝文進擔任過6屆市議員、其中，2屆副議長、2屆議長，擁有豐富的問政經驗，選民服務扎實，熟悉地方建設，謝文進有經驗、有執行力、有政策力也有協調力，是位非常好的市長人選。