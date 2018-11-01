韓國瑜禁政治抗議 陳菊批：威權陣營長大不懂民主珍貴

國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前拋出若當選不准政治抗議的言論，引發爭議。總統府秘書長陳菊批評，韓國瑜在國民黨威權陣營中長大，不了解民主多麼可貴。（記者賴筱桐攝）

2018-11-01 22:46

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前拋出若當選不准政治抗議的言論，引發爭議。總統府秘書長陳菊批評，韓國瑜在國民黨威權陣營中長大，不了解民主多麼可貴。

陳菊今晚至民進黨新北市長候選人蘇貞昌板橋競選總部，親自打電話替蘇貞昌催票、拉票，全力拉抬新北市的選情。

談到高雄市的選情，陳菊表示，高雄市有很好的基礎，過去12年市府團隊非常努力，市民一定可以了解，一個重工業的城市轉型需要時間，好不容易拚了12年，讓高雄成為一個宜居、適合人居住的城市，產業要轉型、高雄要翻轉，現在才看到希望，高雄在既有基礎上，現階段的方向、價值都是正確的，民進黨高雄市長候選人陳其邁的接班，會讓高雄的未來實現夢想與理想，市民應該相信高雄、相信民進黨。

針對韓國瑜拋出若當選市長，將禁止政治或意識形態抗議的言論，陳菊批評，韓國瑜是在過去阻礙台灣民主進步、國民黨威權的陣營中長大，不了解民主多麼可貴，民進黨在台灣民主發展的過程中，許多人流血、流汗、拚命，才有今天台灣的開放自由，我們特別珍惜自由民主，每個人表達不同意見，這是民主很重要的內涵，這一點韓國瑜無法體會，民主價值是每個人都應該去維護的。

至於韓國瑜的「陪睡說」，陳菊認為，台灣的兩性平權在亞洲地區或全世界都受到肯定，作為一個市長候選人，「尊重女性就是尊重你的母親、女兒、家人、太太」，每個人都是女人生的，尊重女性很重要。