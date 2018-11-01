地價稅爭議延燒！竹北出現攻擊楊文科文宣 委任律師報警

國民黨新竹縣長候選人楊文科委任律師黃俊穎說他手上惡意以地價稅暴漲為題，攻擊楊文科的黑函，他們今天收集後正式報案提告，呼籲背後操作者不要以身試法。（記者黃美珠攝）

2018-11-01 19:14

〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣地價稅大漲爭議持續發燒，國民黨新竹縣長候選人楊文科陣營今天下午發現，高鐵特區周邊出現攻擊楊文科的疑似黑函文宣，到處張貼在電桿、路燈桿上，上頭斗大的字眼寫著「楊文科主導地價暴漲」等，但沒有署名，楊文科陣營傍晚緊急委任律師黃俊穎、姚智瀚向警方報案，要求警方徹查散布者，認為行為人已經涉嫌違反選罷法和刑法加重誹謗罪嫌，意圖使楊文科不當選。

楊文科委任律師黃俊穎說，這份文宣上面沒有任何團體或機構署名，上面所寫的東西也跟事實不符，所以他們認為這是一份黑函。

黃俊穎說，文宣上針對地價稅爭議有多處不符事實的陳述。首先就是指楊文科主導地價暴漲，事實上，新竹縣地價評議委員會是合議制，不是楊文科單獨可以決定的。

另外，這份文宣下方還說「楊文科參選新竹縣長帶頭抗議地價稅暴漲（為了騙選票）」，這個部份不僅都不是事實，也忽略了楊文科當初參選的初衷。

黃俊穎說，楊文科之前的確是有陪同相同人士，就地價稅暴漲爭議去向縣府陳情。他的目的是要反映民情，不是要單純抗議或做抗爭，但是文中卻聳動的指摘說楊文科「最不誠信」、還說他是要「騙選票」。

所以，他們認為這份文宣內容已經違反選罷法和涉及刑法的加重誹謗罪嫌，決定緊急向警方報案，要求徹查背後的藏鏡人。

新竹縣政府說，去年12月28日召開的地評會包含主委、副主委在內總共15人，其中主委是縣長邱鏡淳，副主委也是當日開會的主席是前任副縣長楊文科沒錯，但是整個會議是合議制，9人為外聘委員，6名是府內同仁，確實楊文科無法單獨決定。

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