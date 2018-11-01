韓國瑜稱「高雄又老又窮」 這支7分鐘影片狠狠打臉他！

國家地理頻道拍攝「創新城市:高雄」紀錄片首映會。（圖擷取自高雄市政府地政局YouTube）

2018-11-01 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨高雄市長候選人韓國瑜日前稱「高雄又老又窮」，年輕人都離開，還說若當選一定全力拚經濟，言論引起不小議論。對此，總統府國策顧問劉進興在臉書轉貼國家地理頻道赴高雄拍攝的「創新城市：高雄」紀錄片，表示7分鐘的影片直接打臉韓國瑜的「高雄老窮說」。

高雄市政府地政局今年8月31日舉辦「市地重劃一甲子」系列活動，同時也是國家地理頻道「創新城市：高雄」紀錄片首映記者會。該紀錄片深入報導高雄土地重劃如何影響城市發展脈絡，內容記載高雄持續進化城市面貌，如打造亞洲新灣區、凹仔底地區、中都濕地公園、美術館、高雄巨蛋等地，透過市地重劃活化閒置軍用土地及翻轉老舊社區，讓高雄成為幸福宜居的城市。

劉進興轉貼該影片表示，「他（指韓國瑜）眼中，又老又窮的高雄，是國家地理雜誌的進步典範，是高雄人民心目中的光榮城市」，直言這段7分鐘的影片狠狠打臉了韓國瑜。

針對韓國瑜昨（31日）宣稱，揚言選上高雄市長後要禁止街頭陳抗、意識形態請願一事，劉進興則酸說，「韓國什麼的是南韓還是北韓、北韓啦他說當選要禁止遊行、拒絕想恢復戒嚴的北韓國瑜。」