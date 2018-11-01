拚交通政見 謝文進推鐵路地下化

謝文進競選總部主任委員李宏生（左三）指出，市府的50億元大車站計畫是在鐵軌上方建設「跨站平台」用來連接前後站，該計畫僅增加商業建坪，不能協助促進市區整體發展。（記者王駿杰攝）

2018-11-01 16:34

〔記者王駿杰／竹市報導〕無黨籍新竹市長候選人謝文進今召開記者會，推出交通政見第2彈，質疑新竹市府推動的大車站計畫浮華不實，無法解決鐵路阻隔市區割裂問題，主張應加速推動鐵路地下化，其土地開發與增值利益由竹市府、台灣鐵路管理局及市民地主共享，創造三贏。

市府都發處長吳堂安指出，為彌平前後站發展落差，經多方研議並參考國外案例，市府推出大車站計畫，去年4月成功向行政院爭取前瞻基礎建設計畫補助1200萬元，辦理可行性研究，目前在期中階段持續辦理相關規劃作業。

吳堂安表示，大車站計畫將透過跨站平台縫補前、後站，預計將輕軌與大車站整合方案納入可行性研究，打造結合交通、休閒、遊憩的跨站平台，提供旅客逛街、購物及舒適的休息空間，未來也將市區公車、計程車及車輛接送納入平台，旅客可以便利轉搭其他交通工具往返目的地。

謝文進競選總部主任委員李宏生指出，市府的50億元大車站計畫是在鐵軌上方建設「跨站平台」用來連接前後站，該計畫僅增加商業建坪，不能協助促進市區整體發展，也無法消除市區阻隔，既不實用也毫無前瞻概念。

李宏生表示，謝文進提出的鐵路地下化政見，只需要輕軌及大車站兩項計畫經費約250億元，就足以支應，完工後可消除市區東西阻隔，促進都市發展，新車站特定區的增值效益，估計約336億元，這可有效增加市庫收入，解決財政問題。

李宏生說，謝文進當選市長後，將重新檢討市區鐵路地下化財務計畫，納入土地開發效益及無形的都市發展效益；以整體效益的可行性及需要性，積極推動鐵路地下化；向中央爭取前瞻計畫中竹市大車站計畫50億元及輕軌計畫200億元轉作鐵路地下化經費；土地開發及增值利益由市政府、台鐵局及市民三贏共享；鐵路地下化完成後會拆除沿線陸橋，美化市容景觀，活絡商業發展。