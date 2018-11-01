反同公投辯論自己人任「假反方」 中選會端「切結書」反制

中選會將自11月3日（本周六）起至11月21日，於5家全國性無線電視台舉辦50場「公民投票案意見發表會」。圖為愛家公投及東奧正名公投場次。（記者陳鈺馥攝）

2018-11-01 12:35

〔記者陳鈺馥／台北報導〕公投案將舉行電視意見發表會辯論，由下一代幸福聯盟主導的「愛家公投」三案，爆出將由反同人士同時擔任正方與反方代表。中選會為反制此「假民主」荒謬現象，今日正式呼籲「代表反方意見者絕不發表贊成意見，代表正方意見者絕不出聲反對」，並應簽立切結書。

依「公投法」第17條規定，中選會針對每一成案公投，應在無線電視頻道各辦理5場公投辯論會。今年九合一選舉有10案公投可綁大選，中選會將自11月3日（本周六）起至11月21日，於5家全國性無線電視台舉辦50場「公民投票案意見發表會」。

據了解，第一場次公投辯論會，由國民黨立委盧秀燕所提、「死人連署」破萬人的「反空污」公投打頭陣，11月3日上午8點半由民視轉播，正方代表為盧秀燕本人，反方為經濟部次長曾文生。

同日上午10點，接續辯論場次為國民黨立委林德福所提「反深澳電廠」公投，由正方代表林德福對上經濟部次長曾文生，由於行政院長賴清德已宣布停建深澳燃煤電廠，外界評估該公投宣示性質大於實質意義。

備受外界矚目由時代力量立委黃國昌擔任反方代表，迎戰「以核養綠」公投正方代表廖彥朋的辯論會，將在11月16日（五）上午11點，由公視負責轉播；至於婚姻平權公投案，正方代表苗博雅將於11月21日（三）對上幸福盟反方代表游信義。

中選會今日表示，無論代表正方或反方參與公投案意見發表會，都是公投辦事處推薦的菁英，其代表正當性不應受到質疑。為昭公信，將依「行政程序法」第165條、167條規定，請參與發表會的代表切結。

中選會強調，代表反方意見者絕不發表贊成意見，代表正方意見者絕不出聲反對，所簽署切結書的情形，將公開於中選會網站上的「公民投票專區」。

中選會指出，「公民投票法」為確保國民直接行使民權，特別設計公民投票案意見發表會，讓支持及反對意見公開倡議，最後由國民深思熟慮後，投下同意或不同意票。

中選會提及，民主的價值在於傾聽不同聲音，一旦發現不同意見比較可採，願意修正自己原先意見，甚至欣然接受不同看法，若仍認為自己的意見較為可取，自己的立場也會變得更加鞏固。

「公民投票法開大門、走大路！」中選會認為，基本上預設反對公投主文者，只會成立反對辦事處，並代表反方意見參與公投意見發表會；而支持公投主文者，只能成立支持辦事處，爭取成為正方意見代表，參與公投意見發表會。

中選會說明，本次全國性公民投票案意見發表會由民視、台視、中視、公視及華視等5家全國性無線電視台共同舉辦，每一電視台均辦10場，當天同步於中選會網站直播，民眾可透過手機觀看。