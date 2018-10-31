張麗善：若當選會讓雲林人富起來

2018-10-31 13:33

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣長候選人張麗善二崙鄉後援會支持者自發懸掛「票投李進勇等同支持吳音寧」、「民進黨不倒 農民不會好」等批評民進黨的布條，遭對手陣營指控是「假農民」、「自導自演」，國民黨雲林縣長候選人張麗善今天至二崙鄉後援會感謝支持者，也傾聽支持者的心聲。

二崙鄉後援會會長廖學力、副會長李穎昌、副會長蔡耿明、執行長彭瑞錩、志工廖釗銍、志工廖學聰等人坦承布條都是由他們自製而成。反對李進勇和吳音寧是基於「反無能」，吳音寧接任北農總經理之後，農民的收入就銳減，農民只希望農產品能夠提供最基本的溫飽，吳音寧卻只會打壓菜價；而李進勇擔任縣長之後，雲林縣的幸福指數全台灣最後一名，彭瑞錩強調，這場選舉不是藍綠的對決，而是人民反對無能政府。

雞農鄧進勝也表示，選舉是一時的，做人是長久的，民進黨執政兩年，是好是壞大家心裡有數，二崙大多數都是種菜種稻的農民，這些日子以來大家日子過得辛苦，執政黨卻還在為吳音寧護短，鄧進勝也呼籲，這次選舉大家一定要把眼睛睜大。

張麗善表示，很了解支持者對雲林現況的焦慮，她也向支持者承諾，一定會努力贏得勝選，不負眾人的期盼，她會讓雲林人富起來，讓雲林人留下來，也讓旅外的雲林人可以有機會回得來。