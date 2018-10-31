馬出庭千文答辯稱沒犯罪 前官員：錯誤百出

馬英九今拿出1406字講稿否認犯罪，強調在「國民黨主席的職務上，盡忠職守的維護國民黨的利益」；對此，曾在扁政府負責處理不當黨產的官員表示，通篇錯誤百出。（記者劉信德攝）

2018-10-31 13:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕前國民黨主席馬英九涉犯賤賣三中黨產，被北檢依「證交法」特別背信等罪起訴，台北地法今首度開庭，馬在答辯聲稱「我沒有犯罪」，並爆料姚文智阻擾黨產交易，自陳水扁當選總統後，黨產成對手攻擊焦點；對此，前扁政府知情官員痛批，「馬的說法錯誤百出」，早在50年代吳國楨就點出「國庫通黨庫」。

馬英九今在庭上表示，「我沒有犯罪」。首先，中國國民黨在民國93年到95年之間所處的時空環境。從民國89年陳水扁先生當選總統後，國民黨的黨產就成為選舉對手攻擊的焦點，社會對政黨經營事業也日漸有負面觀感。

「錯的離譜！」曾於2008年前在行政院政委辦公室處理不當黨產的前官員指出， 1954年前台灣省主席吳國楨就點出「國庫通黨庫」問題，直指「國民黨之經費，非由黨員之捐助，乃係政府，即國民之負擔，這種國庫通黨庫做法，除共產集權國家外，實為今古所無。」

前官員提及，1960年「自由中國」雜誌〈國庫不是國民黨的私囊〉社論一文，更描述「國民黨搜刮黨費的主要手法，便是透過政府主管單位的權力，公開列入政府預算，甚至乾脆將整個組織納入政府機關，變成行政單位一部分」此為第一篇膽敢批判國民黨不當黨產的論文。

前官員表示，吳國楨和撰寫社論的傅正都是國民黨資深黨員，馬所稱2000年以後黨產才受到攻擊、黨營事業負面觀感云云，背離史實。

此外，針對馬英九也談及，「連戰前主席就在民國91年宣示，依據監察委員黃煌雄的調查報告開始處理黨產，將152筆黨產主動捐贈各級政府。」

前官員駁斥，馬所謂「主動捐贈」部分，僅止於當年威權體制下，各級政府無償「送給」國民黨的不動產，再「回贈」予政府而已。其他關於「接收日產、轉帳撥用、黨營事業、甚至附隨組織部分完全不涉及！」

關於馬英九今日聲稱，「我在94年8月19日就任國民黨主席前後，也宣示儘快在97年底以前處理完黨產的決策，繼續實踐對社會的承諾」等說法。

「這個也是錯的！」前官員強調，社會盼望的是將不當黨產「還財於國、還財於民」，但馬前總統的「處理」，卻是破棄「黨產歸零」承諾，將黨產變現移轉牟利。

對於馬英九認為，由於「廣播電視法」要求政黨須在94年12月26日退出廣播及電視經營，處理本案黨產的期限日益迫近，再加上國民黨欠缺經費問題越來越嚴重，這些都增加了處理黨產的必要性與急迫性。然而，當時執政的民進黨政府並不樂見國民黨處分黨產，反而針對處分黨產處處打壓及阻撓。

「又在混淆視聽！」前官員質疑，國民黨要將黨產變現移轉牟利，而非還財於國，當時執政黨當然要基於職責，勸告各界收受不當黨產的風險。

針對馬英九爆料說，以三中案為例，余建新想要買中投公司持有的華夏公司股權，時任新聞局長的姚文智曾發函提醒中國時報，若購買華夏公司持有的中視股票，會因「不當黨產」取得處理結果，造成既得權利的損失。

馬質疑，在沒有任何法律依據之下，姚文智憑什麼在94年就能認定中投公司持有的華夏公司股權是「不當黨產」，這是「以新聞局的名義發函警告恫嚇中時集團？」

前官員強調，馬說的法源，亦即「不當黨產條例」草案，早在2002年就草擬完竣，是國民黨運用國會多數立委進行封殺，遲遲無法立法。至於不當黨產的判斷，則基於監察院發函要求行政院「徹底清查」所展開，根據政府檔案與歷史綜合認定與判斷。

前官員表示，以威權時期「轉帳撥用」來說，政黨並非政府機關，但卻可無償受讓大量國有土地，這些土地又陸續被變賣得利，導致一黨獨富的優勢逐漸實現。即便當時有形式上公文依據，但是卻顯然背離法令與民主憲政秩序，造成政黨間競爭不公平，這塊，當然就是「不當黨產」。