酈英傑宣示「四個增進」 安全合作列美台首要工作

AIT處長酈英傑今召開記者會，並在記者會的最後強調，台美關係要「立穩根基，共創未來」。（記者叢昌瑾攝）

2018-10-31 12:23

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）今天召開駐台第一次記者會。酈英傑宣示在台工作的優先項目為「四個增進」，首要項目即為「增進美台安全合作」，另包括增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色與增進美台人民關係。酈英傑重申「台灣關係法」強調，美國有義務支持台灣維持充足的自我防衛來對抗脅迫，且此政策在過去7屆美國政府皆一致。

酈英傑於今年8月到任，是其外交生涯中第三度派駐台灣，今天於AIT美國中心舉行首次記者會，致詞並接受媒體提問。酈英傑說，緣份把他和他的家人一次又一次帶回台灣，他相當高興能回來擔任AIT處長。

酈英傑說，亞洲有崛起大國、成長的經濟體，同時仍有許多歷史宿怨未解，在此之中他讚許台灣是亞太區域正面故事中的重要角色。而在「台灣關係法」將滿40周年之際，美台關係歷史意義非凡，也將展望未來如何持續強化和擴展關係，「立穩根基、共創未來」。酈英傑並引用「台灣關係法」重申，美國對台政策從未改變，「台灣關係法與美中三公報一直是美國一中政策的基礎」，也指引美國與台灣及中華人民共和國的關係。

酈英傑引用「台灣關係法」條文說明，任何企圖以非和平方式來決定台灣的前途之舉，即代表對西太平洋地區和平及安全的威脅，而為美國所嚴重關切；美國也反對片面改變現狀的企圖，歡迎台海兩岸努力進行減少衝突、改善兩岸關係和平穩定的對話。

酈英傑也藉此機會宣示在台工作的優先項目為「四個增進」，首要項目即為「增進美台安全合作」，另包括增進美台經濟與商業關係、增進台灣在全球社會的角色與增進美台人民關係。酈英傑強調，增進安全合作與改善台灣自我防衛能力是攜手並進的，例如最近批准的軍售案。美國有義務支持台灣維持充足自我防衛能力 以對抗脅迫，此項政策在過去7屆民主黨、共和黨政府都維持一致。

媒體問及美台是否會於11月在台海進行聯合軍演？對此，酈英傑則說他沒辦法回答細節，應由美國國防部說明。不過他也特別強調，美國的印太戰略明確支持在印太地區應有自由開放的航道，美國會依循這個原則進行相關活動。

除了將強化美台安全合作，酈英傑也表示，美台強健經濟關係使雙方得以繁榮，進一步改善經濟關係是值得努力的方向，台灣在數位經濟、能源及基礎建設等領域，能夠扮演重要角色。

酈英傑也將台灣參與國際社會列入優先事項說，美國一向支持增進台灣在全球社會的參與，並大力發聲，因應流行病、跨國恐怖主義與不實訊息傳播等全球問題，實在不能讓對眾人貢獻良多的社會被排除在世界之外。回答台灣被國際刑警組織拒絕與會的相關問題時，酈英傑也說道，前兩週台美才在華盛頓，就台灣的國際組織參與召開雙邊會議討論。