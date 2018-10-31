高雄海音中心淪借廁所場地？藍營候選人遭網友噓爆

高雄海洋文化及流行音樂中心點燈測試。（民眾提供）

2018-10-31 08:49

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨高雄市議員候選人邱宇軒上談話性節目，批評海洋文化及流行音樂中心（簡稱海音中心）只會淪為借廁所場地，就算有演唱會，民眾也消費不起，結果該節目臉書遭網友噓爆。

高雄市長選戰成為全國矚目焦點，一些國民黨高雄市議員候選人、倒戈的前綠營人士、所謂的北漂青年，最近頻上電視政論節目替韓國瑜助選，加碼批評高雄又老又窮、民不聊生，不知情的人還以為高雄比第三世界國家還慘。

國民黨高雄市議員候選人邱宇軒前晚上東森談話性節目《關鍵時刻》時說，海音中心今年開始啟用，她帶80歲阿嬤去參觀，阿嬤卻說很像一座墳墓。

邱宇軒說，高雄人平均薪資3萬塊，張學友演唱會一張要4800元、兩個人要9600元，就算余天演唱會也要1500、兩人結伴要3000元，是月薪10分之1，「多少高雄人願意花月薪10分之1，去流行中心聽歌看表演？」

邱宇軒又說，海音中心周圍什麼都沒有，只有草地及公園，高雄夏天又熱得要死，「民眾躲進去可能要被收門票，你進去頂多只是借廁所吧。」而且每天有那麼多演唱會、節目，「高雄市民有這麼多財力去消費嗎？」

邱宇軒最後不忘替韓國瑜拉票說，高雄真的很美，「但這些建設不是我要的，我要的是一碗滷肉飯、一瓶礦泉水。」

該節目的字幕上，也配合打出「砸大錢蓋很漂亮的音樂中心，高雄民眾只會進去借廁所」的字幕，讓許多網友看不下去，認為根本是在詆毀高雄人。

網友狂酸：乾脆說高雄人三餐吃香蕉皮

事實上，高雄海洋文化及流行音樂中心主體建築，目前仍在收尾階段，今年底才會全部完工，未來會視文化部整體規劃，暫定明年底才會營運。邱宇軒所說的「海音中心今年開始啟用」是誤解，指的應該是旁邊已完工的6間小型展演空間。

網友揶揄說：「目前還在施工，圍籬還圍起來，妳怎麼能進去借廁所？」

對於邱宇軒批評高雄人沒錢參與藝文活動，網友更一面倒狂酸說：「高雄人沒錢買票看演唱會？要不要乾脆說高雄人三餐都吃香蕉皮好了」、「明年底才啟用的建設下這樣的標題，身為高雄人看了真的很不舒服，照這位女士所說，這裡的人民都不配接觸藝文活動就是了？」、「妳的重點：高雄人窮到沒資格擁有這樣的音樂中心，你們就是二等公民。這種東西應該蓋在台北」。

周圍什麼都沒有？高市府駁：駁二、漢神就在附近

高市工務局表示，海音中心主體與外觀工程，今年底前可完工，包括可容納1萬2千人的戶外表演場地、6800席的室內大型表演場館，日前已點燈測試過一次，下個月會再測試一次。

另有6間小型展演空間，因外型近似鯨魚，被稱為「小鯨魚」，目前已完工，較大的兩間已被電競聯盟、KKBOX包下。

至於邱宇軒批評海音中心周圍什麼都沒有，只有草地及公園，無法連成觀光廊帶？高市府強調，海音中心周邊就有最夯的駁二藝術特區，離漢神百貨商圈也很近，「這位候選人是住在高雄嗎？」