韓國瑜批台南也「又老又窮」 市府回擊：一直漂的人，看不到美麗

2018-10-30 21:22

〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於國民黨高雄市長候選人韓國瑜昨（29）日為同黨台南市議員候選人謝龍介助選站台時，也丟出「台南跟高雄一樣又老又窮」的形容詞，台南市府今（30）日回應表示，台南是台灣的文化首都，豐富的歷史文物，台南的老成就了歷史縱深的內涵，值得慢慢品味，「不是膚淺政客所能體會」。

台南市政府新聞處長許淑芬更表示，「一直漂的人，看不到美麗」，眼睛不開，心中多怨，當然看不到、感受不到，有些候選人像漂烏一樣，心不在此，「看不到這裏的人，看不見這裏的美」。

市府指出，台南經濟發展近8年工商登記家數成長18％，年稅收由725億元增加至1049億元，共成長324億元，已吸引2142家廠商投資台南，累計投資額為9307億元，年產值高達16740億元，增加就業人數超過10萬人，未來台積電5奈米、3奈米廠將陸續興建，總投資金額將達1兆1千億，三井南台灣首座OUTLET PARK也在台南，可見各界對台南的信心，看好台南。

此外，沙崙智慧綠能科學城預計於2019年底完成各區主體建築，成為帶動台灣能源轉型的推手。

市府並表示，縣市合併時，總債務達1007億元，債務龐大，經過這幾年的努力開源節流，106年度總體債務計算為832億元，而截至今（107）年5月，市府更已將總債務縮小到786億，總共償還221億元債務，這些都是市府團隊嚴守財政自律的成績。

市府強調，盼外界不要以主觀偏見、胡亂混淆，抹滅市府團隊這幾年的努力，缺乏事實根據的批評，而傷害台南大步向前的腳步。