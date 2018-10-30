姚文智批丁守中也是政治軟絲 丁反擊：拚台獨對經濟有好處？

2018-10-30 17:16

［記者簡惠茹／台北報導］台北市長柯文哲聲援婦聯會的發言一日數變，國民黨台北市長候選人丁守中批柯文哲完全沒核心價值，是政治軟絲。民進黨台北市長候選人姚文智今早則說，國民黨官夫人搞出來的事情，丁只敢輕輕批評，「丁委員你在國民黨也是真正軟絲吧！」丁守中下午回應，姚文智每天搞政治鬥爭、拚台灣獨立，對台北經濟發展有好處嗎？

今天下午國民黨市黨部和立委費鴻泰舉行「光復台北大步走，松信幸福在我手」走街拜票活動，丁守中與立委費鴻泰、王育敏、蔣乃辛與蔣萬安等人在松山信義區掃街拜票，沿途凍蒜聲不斷，丁守中也不忘高喊自己的政見，重發重陽敬老金、加強台北都市更新和招商引資等等。

丁守中行前受訪對姚文智批評他才是政治軟絲一事，丁守中說，姚文智每天搞政治鬥爭、拚台灣獨立，對台北經濟發展有好處嗎？兩岸關係和好，台灣經濟才會更好，拚意識形態、拚政治鬥爭不可取，我們需要的是安居樂業、發展經濟、加強招商引資，加強年輕人創新創業。

丁守中再批民進黨，如果按照民進黨說法，國民黨創建的組織就是附隨組織，那中華民國政府就是國民黨創建的，民進黨要怎麼說，民進黨不拚經濟、不拚發展、只會搞鬥爭，才會造成現在民生凋敝，外資不來，這我們要嚴厲譴責。

丁守中今天一早已經批評過柯文哲沒有核心價值，媒體詢問有藍營人士分析，柯文哲對婦聯會的發言，他下午又說，柯文哲的局處首長紛紛離柯而去，無法領導團隊，他們有國民黨最好的團隊，全力為台北市打拚，柯文哲回去當醫生就好了。

丁守中也說明自己的立場，他說，他的思想很明確，婦聯會不管對小兒麻痺照顧、眷村改建都有貢獻，就像救國團一樣，對年輕人都有照顧，沒有分黨派服務年輕人，這麼好的兩個組織為什麼在這時候要被打成國民黨附隨組織，搞清算鬥爭，救國團一些設施都被荒廢，民進黨在搞什麼東西？