楊文科開競選支票：竹北設台大附中、大樓太陽能補助

國民黨新竹縣長候選人楊文科積極挽救地價稅大漲對他的衝擊，今天在國民黨黨慶活動上鎖定竹北大票倉，開出要爭設台大附中以及編列預算給大樓爭取裝設太陽能設備的競選支票。（記者黃美珠攝）

2018-10-30 11:55

［記者黃美珠／竹縣報導］國民黨執政的新竹縣，近來因地價稅大漲引起大票倉所在的竹北市民反彈，使得該黨新竹縣長候選人楊文科為了搶救告急的選情，在該黨新竹縣黨部的黨慶活動上致詞時特別鎖定竹北市開出2張競選支票。

首先他說，如果他當選下屆縣長，要爭取國立台灣大學在竹北設立完全中學，不僅有高中、國中部，還要附設小學和幼兒園。

他還要編列名為「太陽能補助」的科目預算，提供竹北的大樓住戶爭取補助，讓所有大樓都可以申請這筆補助款，這個錢可以賣電給台電，而收入可以當做是社區的管理費。

楊文科說，這個過去新竹縣政府沒有做，未來由他來做。這些推動起來對我們缺電的時候可以應急，讓大樓來做，一舉數得。

另外楊文科也批民國黨徐欣瑩和民進黨鄭朝方。

他說，國民黨就是靠忠貞的黨員跟幹部，讓大家日久見人心、路遙知馬力，這次的選舉也只有靠團結這一仗才能成功。

楊文科說，現在檯面上的跟我們國民黨都有淵源，有人離開了、組黨了。「她黨不黨」、「她都還一直要說是我們藍軍」。只有我們是真正的正藍軍，別的黨就不是藍軍，如果藍軍妳就回來嘛，妳出去了怎麼還叫藍軍呢？

他又說，同樣的另1個也是一樣，整個家族都是我們國民黨的，但是也都離開了。離開也沒有關係，「但是我就不清楚，為什麼你們家裡一天到晚每次選舉你都要選縣長？」為什麼？他都一直存著疑問，他都不知道，他問在場國民黨工們「大家知道嗎？」

楊文科說，總而言之，國民黨這次提名他，希望大家全力支持，因為他光明磊落，就一心一意為黨和新竹縣鄉親打拚，目標明確、沒有個人利害關係，也沒有任何的包袱。

他就是全心全意，如果當選一定全心全意為新竹縣、我們的家鄉打拚。

其次他自認透過各種管道提出許多政見，主張新竹縣是文化科技智慧城，競選主軸是拚經濟、重視文教、要享福利，老中青幼統統會照顧，一定說到、做到且要求執政立竿見影。

楊文科說，他用政見贏取選票這是最直接對選民的表白。而特別針對竹北市提出前述2大政見，就是因為竹北市大票倉，鄉親需要有更多的關心和照顧。

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