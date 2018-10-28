台中張芬郁成立總部 力促捷運到大里、霧峰

民進黨大里、霧峰市議員候選人張芬郁（左2）今天舉行競選總部成立大會，立法院長蘇嘉全（左1）到場親授戰旗。（記者陳建志攝）

2018-10-28 22:12

〔記者陳建志／台中報導〕選戰倒數不到1個月，民進黨台中大里、霧峰市議員候選人張芬郁今天舉行競選總部成立大會，立法院長蘇嘉全特別到場披彩帶、授戰旗，但為保持中立全程上台都沒發言，張芬郁強調台中已進入捷運時代，將爭取捷運早日延伸大里、霧峰，讓鄉親也能享受捷運的便利。

民進黨台中第13選區爭取市議員連任的張芬郁，今天成立大里競選總部，現場擠進爆滿支持者，包括立法院長蘇嘉全、副市長張光瑤、立委何欣純與多位里長都到場支持，名醫李茂盛也帶領大里、霧峰醫師群站台力挺，蘇嘉全除為她披彩帶、送「包粽」並授上戰旗，但為保持院長中立全程未發言。

張芬郁表示，自己和先生簡肇棟共經歷7次選戰，感謝一路上有許多鄉親陪伴，當他們的後盾，並說4年來交出漂亮成績單，呼籲大家挺最在地、最實在的芬郁，讓沒有婦女保障的芬郁順利當選。

張芬郁強調，台中已進入捷運時代，但目前捷運綠線只到烏日高鐵站，自己提出「小山手線」構想，希望捷運綠線從大慶站延伸到文心南路、德芳南路，再連結至國光路到太平的祥順路接回松竹路綠線，這也是市府規劃的「大平霧」捷運系統路線，希望能儘快推動，而捷運藍線延伸大里、霧峰、南投的規劃也能加快腳步，讓大里、霧峰鄉親早日享受捷運的便利。