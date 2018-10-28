國軍將購買美軍M777榴彈砲 強化灘岸決戰精準打擊

官員透露，國防部已決定以「銳霆」作為建案代號採購M777榴彈砲。圖為M777榴彈砲。（路透）

2018-10-28 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕國防部為強化「灘岸決戰」能力，傳出將採購美軍現役的M777榴彈砲，國防部官員透露，國防部已決定以「銳霆」作為建案代號採購。

根據《蘋果日報》報導，國軍去年在執行「漢光33號」電腦兵棋推演後，開始討論購買新式155公厘榴彈砲，當時考慮美軍現役的M777榴彈砲及M109A6自走砲，以滿足砲火支援、精準射擊及濱海決勝等作戰需求。而在軍方確定向美國採購108輛柴油引擎版M1A2戰車後，國防部決定暫緩採購M109A6自走砲，改為先行採購M777榴彈砲，及M982神劍導引炮彈（M982 Excalibur）。

據了解，M777榴彈砲造價約70萬美元，其戰鬥全重只有3.7噸，具備數位射控系統，加上重量與砲班操作人數都大幅減輕，操作簡單，只要5人即可在兩分鐘內完成射擊準備；重量減輕下也有利於快速部署，除了卡車之外牽引，M777榴彈砲也可用國軍現役CH-47、UH-60黑鷹直升機吊運，也可利用C-130運輸機載運，具備戰略機動能力。

M982神劍導引炮彈則是可以整合定位系統，在射擊後主動搜尋並可摧毀40公里外的目標，砲彈可在陸地上由M777榴彈砲發射，摧毀侵台解放軍軍艦，使陸軍火砲戰力達到「精準打擊」。