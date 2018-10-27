盧秀燕陣營控可能銷毀文件 林佳龍陣營反批污衊

2018-10-27 17:16

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市長候選人盧秀燕競選總部今日表示，總部已陸續接到相關內部人員的消息，林佳龍市府高層已研擬，若盧秀燕當選後，將銷毀相關機密文件，盧秀燕與多名台中市議員表達嚴正的關切，呼籲檢調單位注意並保存證據，總部與多位議員也會儘速向檢察官申請保全證據的程序。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢批對手是信口開河的政客，今天甚至因為選情告急，污衊台中市的公務員將銷毀文件，林尚賢呼籲，市民不要再縱容這種信口開河的政客，11月24日大家一起用選票制裁她。

台中市長候選人盧秀燕競選總部今日表示，總部已陸續接到相關內部人員的消息，因盧秀燕宣示若當選市長就任後，將在3天內公布包含海水採礦MOU等有疑義的條款全文，而林佳龍市府高層已在研擬應對方案，「若盧秀燕當選後離上任仍有一個月空窗期，將銷毀相關機密文件」。

盧秀燕總部表示，盧秀燕與多名台中市議員表達嚴正的關切，呼籲檢調單位注意並保存證據，總部與多位議員也會儘速向檢察官申請保全證據的程序。

盧秀燕競選總部表示，林佳龍與德國霍夫曼諮詢公司在今年3月6日簽署1100億海水採礦MOU，被媒體踢爆該公司大有問題且為一人公司，台中市議員李中等人屢次向市府要求調閱該MOU之條款全文，未料市府竟於3月13日回覆議員有「保密義務」不能在此後任何期間公開全文，一項1100億的MOU投資案竟訂有機密，外界質疑大有黑箱問題。

今年4月18日，市議員李中、黃馨慧、楊正中、賴義鍠、朱暖英、李榮鴻、劉士州等人前往台中地檢署申告此案，迄今已逾半年之久，外界開始好奇檢調的查察動作及進度。

盧秀燕競選總部表示，現在總部又接獲多名內部人員消息，指出林佳龍市府高層因應若選舉結果為盧秀燕當選，將進行相關機密文件的銷毀。

總部現在正委請律師偕同多名台中市議員向檢察官申請保全證據的程序，盼這一切外界質疑的黑箱，能夠在盧秀燕當選後公開真相。

對此，林佳龍競選總部發言人林尚賢批盧秀燕因為自己的選情告急，不斷信口開河，今天甚至因為選情告急，污衊台中市的公務員將銷毀文件。

林尚賢表示，市府早已明確指出，早於今年3月6日本案MOU簽署記者會即已完整公開簽約內容，其中載明本案不具法律拘束，僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助，市府未支付任何資金，也無任何投資損失。盧秀燕除了繼續跳針式的發言，今天甚至誣指公務員將銷毀文件，不僅是毫無證據的信口開河，更是謊話連篇，顯見其選情告急的程度。