蔣萬安街頭騎單車拜票 號召雲林「外漂」青年返鄉投票

2018-10-27 16:32

〔記者廖淑玲／雲林報導〕立委蔣萬安今天回到外婆家，走訪父母親師生戀的虎尾高中校園，並參加雲林縣長候選人張麗善青年軍後援會成立活動，還騎單車街頭拜票，號召雲林「外漂」青年返鄉投票。

蔣萬安的母親黃美倫是虎尾人，1965年虎尾女中畢業，當時蔣孝嚴就在虎尾女中教國文，2人在學校相識而相戀，虎尾女中後來被合併成虎尾高中，今天蔣萬安走訪母親的母校，受到虎尾高中校長薛東埠等人熱情歡迎。

薛東埠問蔣萬安是否知道父母親都在哪談情說愛？蔣萬安說，得回家再問問，不少學生也都爭相和蔣萬安合照，人氣指數相當高。

配合張麗善成立青年軍後援會，蔣萬安也獲聘擔任張麗善青年團團長，並與青年軍騎單車街頭拜票，拉抬張麗善與虎尾鎮長候選人丁學忠的參選聲勢，也是雲林縣青工會總會長的雲林縣青年挺善後援會會長賴嘉濱、後援會副會長張鎔麒，全國卓越青工副總會長簡麗雪，雲林縣卓越青工總會長林清義等人都到場，拿籃球號召11月24日選舉「投藍」，力挺張麗善。

賴嘉濱表示，感覺這幾年青年外流嚴重，希望雲林經濟起飛，不要又老又窮；許宇甄以雲林北漂及外漂就業人口很多，推荐張麗善打造經濟環境，可以讓青年就業根留雲林。

蔣萬安指出，他是雲林外孫，高雄市長候選人韓國瑜是雲林女婿，張麗善是最認真打拼的雲林女兒、雲林媳婦，最值得大家信任與支持，呼籲青年返鄉投票一起翻轉雲林。

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