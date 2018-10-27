救桃園選情！馬英九今晚將陪陳學聖前進夜市

2018-10-27 10:48

〔記者周敏鴻／桃園報導〕距離年底九合一選舉愈來愈近，桃園市選情也開始加溫！前總統馬英九今天晚間約7點，將陪同中國國民黨桃園市長候選人陳學聖前進八德區興仁夜市，向選民請託拜票。

陳學聖競選總部人員說，近日發燒的停止興建深澳電廠並新建大潭電廠中油觀塘第三天然氣接收站、小檜溪自辦重劃圖利建商等議題，衝擊民進黨提名參選的現任桃園市長鄭文燦選情，也拉抬了陳學聖的聲勢。希望馬英九陪同陳學聖前進興仁夜市拜票，能持續凝聚民眾的支持，讓陳學聖順利當選。