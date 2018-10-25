國民黨8議員賄選判刑定讞 黃國昌：吳敦義有擔當就出面道歉

黃國昌今晚在臉書發文，指出：「三個月前，當我點名這些受賄的豬仔議員時，國民黨出來罵我，說要嚴正回應，怎麼到現在還靜悄悄？」諷刺當初這些否認他的人，現在全部都躲起來了。（資料照）

2018-10-25 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕屏東縣議長選舉賄選案經過將近4年審理，涉案的8名國民黨籍縣議員全遭判有罪定讞，8名前、現任縣議員近期都必須入獄，法院也已通知檢方啟動防逃。對此，時代力量黨主席、立委黃國昌指名，要求國民黨主席吳敦義「有擔當一點，站出來向社會道歉」。

屏東縣議會2014年議長選舉爆發買票弊案，議長周典論被控行賄9位縣議員；高雄高分院今年4月判周典論與樁腳潘正裕無罪，但8名國民黨縣議員有罪判刑，今（25）日遭最高法院駁回上訴，全案定讞，8名受賄縣議員各被判刑3年2月至4年，將在近期入獄服刑，其中4人獲國民黨提名在9合1選舉爭取連任，依選罷法規定，參選資格都會被取消。

黃國昌今晚在臉書發文，指出：「三個月前，當我點名這些受賄的豬仔議員時，國民黨出來罵我，說要嚴正回應，怎麼到現在還靜悄悄？」諷刺當初這些否認他的人，現在全部都躲起來了。文末黃國昌更指名國民黨主席吳敦義，要求他「有擔當一點，站出來向社會道歉」。